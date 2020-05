No nos confundamos, no podemos regresar a las actividades no esenciales esta semana: Maru Campos

Luego de los datos dados a conocer por la Secretaría de Salud, que indican que en la ciudad ya hay 377 casos confirmados de COVID 19, la presidenta municipal Maru Campos Galván reiteró que para afrontar este virus es indispensable la colaboración de toda la ciudadanía, por lo que llamó a no relajar las medidas y continuar en casa.

Destacó que los procesos de vuelta a las actividades son distintas en el país, ya que el virus no llegó al mismo tiempo a todos lados, y al llegar a Chihuahua después, la vuelta a las actividades de manera paulatina, ocurrirá en un momento distinto.

Explicó que será en los próximos días cuando el Gobierno del Estado indique cuándo y cómo se dará el posible regreso escalonado.

Reproducimos a continuación el mensaje íntegro de la Alcaldesa:

“De acuerdo con los datos de la Secretaria de Salud estatal, aquí en Chihuahua, iniciamos la semana con 330 casos confirmados de COVID 19 y hoy ya son 377; cada día los hospitales reciben más pacientes y aumentan las defunciones.

Quizá para algunos eso es solo un número y piensan que son pocos, pero los invito a que imaginen si entre esos casos estuvieran su madre, su padre, sus hijos o su pareja. Lo que está en juego es la salud y la vida.

Lo he dicho antes y lo repito: es la responsabilidad de cada uno de nosotros tomar esto en serio y evitar el contagio, evitar la enfermedad y hasta la muerte.

Debemos continuar tomando las precauciones necesarias, no relajar las medidas y quedarte en casa.

Según las proyecciones, en Chihuahua, aún vienen días complicados.

Es cierto que, en otros estados del centro del país, han comenzado a liberar actividades, pero eso es allá, porque allá la enfermedad comenzó antes y según su información han reducido sus contagios.

Aquí, en Chihuahua, el Gobierno Estatal, que es la máxima autoridad sanitaria, ha sido muy claro:

No es tiempo aún de regresar a las actividades normales, y en los próximos días sabremos las fechas del posible regreso escalonado.

Por favor no nos confundamos, en Chihuahua no debemos ni podemos regresar a las actividades no esenciales esta semana.

Como Gobierno Municipal, seguiremos vigilando que solo permanezcan abiertas las actividades esenciales autorizadas por el Gobierno Estatal y Federal, y que se sigan observando las medidas de higiene y prevención.

Juntos, tenemos que cuidar la salud y la vida de todos, y evitar el colapso de los servicios médicos, como ya está ocurriendo en otras partes del país.

Entiendo lo difícil que esta situación resulta en lo económico, en lo social, en lo personal, y sé que todos estamos impacientes por volver a trabajar y reintegrarnos a nuestras actividades; pero no podemos echar por tierra el esfuerzo que ya le pusimos todos a las semanas de confinamiento que llevamos, ni el trabajo de policías, bomberos, el personal de servicios públicos, y el personal médico que están en la primera línea de defensa ante la pandemia y en la que algunos ya han dado la vida.

Estoy convencida que, si todos somos responsables, con un esfuerzo adicional por cuidarnos y quedarnos en casa, saldremos adelante.

De cada uno depende evitar contagiar o ser contagiado. Hagamos lo que nos toca hoy:

Quedarte en casa, quedarte vivo…

Y ayudar a que podamos volver más pronto y más fuertes”

Comentarios