‘Billy’ Álvarez, presidente de Cruz Azul: “A nadie le gustaría obtener un título en la mesa”

El hombre celeste rechazó la posibilidad de otorgarle el campeonato a La Máquina si se da por finalizado el torneo

Existe la posibilidad de que el Clausura 2020 se dé por finalizado debido a la pandemia de coronavirus que continúa afectando gran parte del territorio nacional, pero esto no significa que en Cruz Azul acepte quedarse con el título dado su condición de líder del torneo.

“A nadie le gustaría tener un campeonato u obtener un título en la mesa, deberes privados primero el espíritu deportivo, que está basado en un reglamento de competencia”, mencionó Guillermo Álvarez en La Última Palabra.

Y es que el presidente del Cruz Azul no quiere que gane el campeonato en la mesa vaya a repercutir en la percepción que tiene sobre el conjunto celeste, sobre todo después de la frase que se ha popularizado con los subcampeonatos de La Máquina.

“A nadie le va a gustar que después se use de forma peyorativa, como cuando muchas veces se ha llegado a una final y se pierde. Ahora imagínense que de golpe y porrazo a un club le dan un título en la mesa, para nada podría aceptable de nuestra parte “, mencionó el directivo cementero.

Además, ‘Billy’ tiene muy claro que si la crisis se alarga, habrá que dar por terminado el torneo.

“Si las semanas no alcanzan, no perderán otra opción. Si esto no concluye antes de septiembre, no perderán más alternativas que declararán el Clausura 2020”, finalizó.

Fox Sports

Comentarios