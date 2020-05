China no compró insumos a México: Marcelo Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, está reunido, de manera virtual, con los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República a quienes les ha ofrecido un informe de las tareas que México ha realizado para la adquisición de insumos, la atención de mexicanos en el exterior y la participación del país en diversas investigaciones para el tratamiento y vacuna ante la pandemia de Covid-19.

En este contexto informó que “el gobierno de China en México no compró insumos, esta es una especie que se estuvo manejando pero no está apegado a la veracidad”. Explicó que lo único que México hizo fue no impedir a nadie que adquiriera insumos mexicanos, “México nunca ha cerrado el acceso a su mercado, somos el octavo exportador de productos médicos del mundo”, declaró.

El canciller, consideró esta medida como acertada, pues de lo contrario “seguramente hoy no tendríamos ningún acceso al mercado en general, en China y probablemente tampoco en Estados Unidos, entonces resultó ser una medida más inteligente para los intereses de México el haber mantenido apertura en su mercado, que haberlo cerrado.

Reconoció que se ha dificultado el tema en la adquisición de los ventiladores, pues además de la demanda, existe un problema de producción en todo el mundo, por la cadena de valor. “Los ventiladores que se producen en China, necesitan varios componentes que se fabrican en la Unión Europea, y así sucesivamente, entonces hay un dislocamiento de la cadena global de producción”.

Comentarios