Capturan y destituyen al ministro de Salud por escándalo en compra de respiradores

Los respiradores para unidades de cuidado intensivo llegaron a Bolivia la semana pasada en un vuelo procedente de Barcelona y estaban siendo distribuidos en hospitales del país hasta que se conoció que su precio se triplicaba.

El hasta ahora ministro interino de Salud, Marcelo Navajas, fue capturado por las autoridades y destituido de su cargo por su presunta participación en el escándalo de sobreprecio en la compra de respiradores, claves para los enfermos por el Covid-19.

Iván Rojas, director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, confirmó la detención este 20 de mayo, al tiempo que la ministra de Comunicaciones, Isabel Fernández, informó que el puesto será ocupado por Eydi Roca, viceministra de Salud.

La ministra Fernández informó que así como Navajas, todos los implicados en la investigación fueron removidos de sus cargos con el fin de evitar cualquier tipo de interferencia en las investigaciones.

“El Gobierno no permitirá actos de corrupción ni ningún mal manejo de recursos públicos, peor aún en medio de la situación de emergencia sanitaria que atraviesa el país. Se ha instruido una investigación minuciosa y cuando se establezcan responsabilidades, la Justicia deberá aplicar la ley respetando los principios de objetividad, imparcialidad y debido proceso”, añadió la ministra.

#Ahora #P7Informa En conferencia de prensa, la ministra de Comunicación, Isabel Fernández, informó que el Gobierno determinó apartar a Marcelo Navajas del Ministerio de Salud y a todos los funcionarios involucrados en el caso respiradores.

Los 500 equipos, de los cuales 170 ya se encuentran en el país, fueron adquiridos por más de 27.000 dólares cada uno, lo que generó una avalancha de críticas por su alto precio y porque no servirían para terapia intensiva sino solo para atender emergencias.

A través de su cuenta de Twitter, la presidenta interina Jeanine Áñez, informó que “el contrato investigado por sobreprecio por los respiradores era de 4.773.600 millones de dólares. Llegaron a pagar 2.028.780 del total a los españoles. He ordenado que no se pague un centavo más”.

El contrato investigado por sobreprecio por los respiradores era de 4773600 US. Llegaron a pagar 2028780 del total a los españoles. He ordenado que no se pague un centavo más. Mi compromiso es recuperar el dinero de los bolivianos. Seguiremos investigando caiga quien caiga.

Defensa: “La forma como se está actuando es contraria al debido proceso”

El anuncio de las autoridades se produce luego de que esta mañana Navajas testificara ante la Policía por el caso, que ya deja otros cuatro funcionarios arrestados.

Tras la audiencia, Rosario Canedo, abogada de Navajas, indicó que “lo que está pasando con el señor ministro no es solo una infamia sino que definitivamente hay una violación y supresión flagrante a sus derechos y garantías constitucionales y derechos humanos” y agregó que “si bien existe una denuncia, la carga de la prueba la tiene el acusador, pero la forma como se está actuando es contraria al debido proceso y al derecho a la defensa”.

El pasado lunes, 18 de mayo, tanto la Fiscalía como el Parlamento anunciaron comisiones de investigación para estudiar si hubo responsabilidades penales y políticas en los hechos.}}

