Pleito en Twitter revela distanciamiento de Aída y Carlos Cuevas

El interprete de boleros Carlos Cuevas, fue expuesto en redes sociales por el aparente Community Manager de su hermana, la cantante de música ranchera Aida Cuevas. En el tuit se hizo evidente el rumor que existe desde algún tiempo en el que se dice que los hermanos llevan distanciados mucho tiempo.

Fue en Twitter cuando un usuario publicó a través de su cuenta, que él manejaba las redes sociales de Aida Cuevas y que la cantante nunca había bloqueado a Carlos Cuevas sino todo lo contrario, él fue quien bloqueó a su hermana.

“Carlos Cuevas lo he escuchado decir en varias entrevistas que Aida Cuevas lo tiene bloqueado en sus redes sociales, jaja. Cara con la mano sobre la boca Me atrevo a desmentir eso, ya que por más de 10 años he sido el administrador de las redes sociales de la señora”, escribió en el post.

