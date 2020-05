Morena usa propuestas como distractor; ya no saben qué inventar: diputada

La diputada Georgina Bujanda Ríos, lamentó que el gobierno federal y otros actores políticos de Morena realicen propuestas sin sentido y después de crear polémica se retracten.

Lo anterior, a raíz de que Morena propusiera que encuestadores del INEGI pudieran ingresar a las viviendas para constatar los bienes, y después el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazara la propuesta por faltar la Constitución.

La legisladora local consideró que son propuestas sin sentido, generadas como un distractor a inversiones como las energías limpias, así como evadir la crisis que hoy el país enfrenta en temas de salud y seguridad.

“Más allá de ser distractores para las inversiones como energías limpias, es un distractor sobre la severa crisis que sufrimos en temas como salud, por la pandemia del covid-19, es una distracción sobre un mal manejo de la economía del país, en donde no se apoya a México, no se apoya a las familias o a los pequeños empresarios. Ellos ya no saben que inventar ni que hacer bien”, concluyó.

