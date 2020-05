Morena tira el anzuelo para ver si pega y después se vuelven cortina de humo: LaTorre

El diputado local Miguel LaTorre Sáenz, declaró a este portal informativo qué, las propuestas de Morena son un anzuelo para desarrollar sus objetivos y de ser rechazadas por la ciudadanía se vuelven una cortina de humo.

“Las propuestas de Morena tienen un doble objetivo, como sucedió con la idea de que INEGI verifique las riquezas de los ciudadanos, primero, hacen de policía malo para que el presidente López Obrador salga a desmentir y quede como héroe. Tiran el anzuelo para ver si pega, y si la ciudadanía, como es lógico rechaza las medidas absurdas éstas se vuelven una cortina de humo en temas de verdadero interés, en éste caso que elimina a las empresas que realizan las inversiones en energías limpias”, comentó.

El legislador recordó que no es la primera vez que Morena crea controversia con temas “absurdos”, pues a finales del año anterior se dijo que se aumentaría el cobro de revalidación vehicular y al ser rechazado por los propios estados López Obrador se retractó.

“Desafortunadamente para ellos, no les han funcionado y los mexicanos tenemos ahora, la obligación de estar más atentos, ya no nos estamos dejando, hoy los ciudadanos están más al pendiente para que no los sorprendan, ahora en la contingencia han subido al pleno temas absurdos, como es ley de amnistía, aprovechan que el resto del país está preocupado por temas reales como es la salud y la economía, entonces, es una estrategia clara”, finalizó.

