Las máscaras están cambiando la forma en que nos miramos y a nosotros

Melina Basnight mira a la cámara y aplica dos sombras de ojos : un azul bígaro y un ocre brillante y audaz. Es como cualquier otro tutorial en su canal de YouTube, Makeup Menaree , excepto que se basa en una nueva premisa: que todos los puntos al sur de los ojos serán eclipsados ​​por una máscara.

“Tengo algunos otros contornos que son un desastre en toda mi máscara, pero esto parece mantenerse en su lugar bastante bien”, dice, y desliza los lazos de una máscara facial negra simple: el pequeño vestido negro de protección antipandémica. – Detrás de sus orejas. “Se puede ver el contorno y el rubor, y todo está en un área donde la máscara no se sienta”.

Su lápiz de cejas está trabajando horas extras. El lápiz labial es una idea de último momento.

El coronavirus ha cambiado la faz del país, literalmente. La mayoría de los estadounidenses ahora usan máscaras cuando están fuera de casa. En muchas áreas, los trabajadores y los compradores y los pasajeros de transporte público no se les permite no usar uno. El enmascaramiento de Estados Unidos ha cambiado el panorama de la expresión humana en un momento en que las personas se miran ansiosamente por signos de comunión, esperanza y peligro.

Basnight entiende esto mejor que la mayoría. Cuando no está haciendo videos de maquillaje, trabaja como asistente de alta en un hospital en Temple, Texas, un trabajo que, antes del coronavirus , no requería que usara una máscara. Ahora debe usar uno todo el día.

“Es realmente difícil cuando estás en el trabajo, tratando de interactuar con los pacientes, porque no pueden ver tu cara”, dice Basnight. Y debido a que los pacientes también llevan máscaras, tampoco puede leer sus expresiones. “No sabes si están sonriendo allí. No sabes si te están frunciendo el ceño. Y me sentía un poco más expresivo con mis ojos si quería que alguien supiera que les estaba sonriendo “.

Tres meses después de una pandemia global, y además de todo lo demás con lo que estamos lidiando, tenemos que acostumbrarnos a una cara completamente nueva. Misma nariz, ojos, labios y cejas, pero con esta tela gigante que cubre la mitad. Los bloqueos están terminando en algunos estados, y el distanciamiento social puede no durar para siempre. Pero las máscaras, al parecer, estarán con nosotros indefinidamente: empañándonos los anteojos, manchándonos el lápiz labial, cambiando la forma en que nos vemos y dejándonos ver.

Al considerar la información que ahora ocultan las máscaras, es útil saber que en realidad somos bastante malos para leer caras. Creemos que las personas que tienen rasgos femeninos son más confiables, por ejemplo, o que las personas con cejas más bajas son más dominantes. Las computadoras son mejores que las personas para distinguir si alguien está sonriendo con frustración frente a deleite, o simulando dolor frente a experimentarlo.

Cuando las personas usan una máscara, “Te quedas realmente solo con los ojos. Y eso puede dificultar que las personas hagan estos juicios bruscos que les gusta hacer, incluso si están equivocados “, dice Leslie Zebrowitz, profesora de psicología en la Universidad de Brandeis que estudia la percepción facial . “Nos sentimos más cómodos cuando sentimos que somos capaces de evaluar cómo es alguien”.

En la era de las máscaras, esas evaluaciones al azar continúan, al igual que los prejuicios que pueden revelar. Dos hombres negros dijeron recientemente que fueron expulsados ​​de un Walmart por usar máscaras protectoras, destacando los desafíos que enfrentan los estadounidenses que, debido al perfil racial, podrían percibirse como amenazantes con una máscara puesta, una terrible ironía, porque se supone que una máscara hace el usuario menos peligroso para los demás.

Han surgido empresarios para satisfacer la demanda de máscaras que comunican lo que las bocas cubiertas y las voces apagadas no pueden. En Mask For It , una de las compañías de máscaras en línea que han surgido como malas hierbas en el último mes, el diseño más vendido es una simple sonrisa. Hay máscaras amigables con grandes sonrisas con dientes o fruncidos de lápiz labial rojo. Hay máscaras menos amigables con gruñidos y boca de zombie. Hay máscaras que simplemente dicen ” Vete “.

La cara es un lienzo en blanco, y no solo para expresiones irónicas superpuestas en nuestras lenguas y mejillas. Custom Ink está trabajando con compañías que están haciendo que las máscaras formen parte del uniforme corporativo.

“En el otoño, se podía ver cómo evolucionaba hasta el punto en que las firmas de abogados quieren máscaras de súper alta gama bordadas con sus logotipos para que sus abogados las usen”, dijo Marc Katz, CEO de Custom Ink y Mask For It. ¿O cuándo, si? – vuelven las grandes conferencias, las máscaras de marca podrían ser un obsequio popular de bolsa de botín. Las personas en las conferencias necesitarán máscaras y, además, “Es un recuerdo ”, dijo Katz.

Las caras se convertirían en vallas publicitarias, con logotipos al frente y al centro, mucho más fáciles de interpretar que las expresiones debajo .

Pero olvídate de otras personas por un minuto. ¿Qué tan bien nos reconoceremos?

La máscara de Taylor Welden tiene competencia. Es un campeón en el circuito competitivo de la barba , y cuenta con una larga melena roja de vello facial.

Donde la máscara hace contacto con el cabello de Welden, “obtienes este tipo de cosas de barba”, explica. Ha recurrido al uso de la plancha de pelo de su novia para arreglarlo. Algunos de sus compañeros aficionados a la barba que trabajan como socorristas se han afeitado. “Bromeamos: ‘Otro ha caído'”, dice.

No hay forma de evitar la tensión entre la máscara y la barba. Welden es un caso único, y eso puede ponerlo en ventaja, porque su barba de campeonato simplemente no puede ser contenida: “En cierto sentido, puedo mantener mi identidad más que la mayoría de la gente” cuando usa una máscara, dice. “Quiero decir, probablemente haya un pie sólido debajo de la máscara”. Quienes confían en características más sutiles para destacarse en público podrían estar perdidos.

Para aquellos que usan anteojos, la pérdida de identidad puede ser menos preocupante que la comodidad.

“La forma en que las gafas se ajustan a la cara es increíblemente matizada, y el uso de máscaras lo hará aún más complejo”, dijo Dave Gilboa, cofundador y cofundador de la marca de gafas Warby Parker, por correo electrónico. “Probablemente comenzaremos a ver más interés en los marcos que se sientan más arriba en el puente nasal para acomodar la colocación de la máscara, o marcos con almohadillas nasales que permiten un ajuste más ajustable”. La marca está considerando producir un spray antivaho, para resolver una queja común de los usuarios de gafas enmascaradas.

Las máscaras dominan; todo lo demás se convierte en un accesorio, incluidas las partes visibles de la cara. Las marcas de maquillaje probablemente gravitarán hacia una mirada más audaz, como la que favorece Basnight. Pero verse bien en la Era de las Máscaras no solo significa enfatizar las características descubiertas; También significa cubrir las imperfecciones que dejan las máscaras.

“Estamos viendo una gran demanda de cuidado de la piel”, dice Nick Stenson, vicepresidente senior de servicios de salón y tendencia en Ulta Beauty, la tienda de maquillaje. El uso de máscaras ha creado una nueva dolencia en la piel (” maskne ” , acné donde la máscara hace contacto con la cara) y los consumidores están usando su tiempo en casa para cuidar su complexión.

Después de todo, las máscaras se quitan eventualmente. Y así, el lápiz labial perdura, aunque solo sea en beneficio de los miembros de la familia, colegas de Zoom y seguidores de Instagram.

“La gente todavía quiere verse bien”, dijo Stenson, “y todavía quieren sentir que hay una sensación de normalidad en su vida”.

El diseño básico de las máscaras médicas no ha cambiado mucho en más de un siglo. Las fotos de la pandemia de 1918-1920 muestran a personas con un diseño similar al que venden marcas como Old Navy , J. Crew y Citizens of Humanity : tela redondeada o plisada, con lazos detrás de la cabeza o lazos detrás de orejas. Al mirar hacia un futuro enmascarado, parece estar preparado para una rápida evolución.

“Como historiador de la medicina, no creo que haya visto algo así: este movimiento para que todos usen máscaras, creen máscaras y realmente tengan la oportunidad de jugar con eso”, dice Alexandra Lord , presidenta. de la división de medicina y ciencia en el Museo Nacional de Historia de los Estados Unidos, que está recolectando máscaras faciales para futuras becas.

Tanto las marcas de gama alta como las del mercado masivo están tratando la máscara como una nueva categoría de accesorios y repensan los materiales y la forma de la protección facial. Primero fueron clínicos, luego campechanos y caseros. Ahora son hábiles, profesionales y orientados a todos los intereses posibles. Hay más de 600 diseños del minorista LookHuman, informados por el software de seguimiento de tendencias: máscaras de meme , máscaras de mazmorras y dragones , máscaras de “Rey Tigre” . En otros lugares, encontrará máscaras de boda , máscaras transparentes y, paradójicamente, máscaras MAGA . Hay máscaras que serían demasiado arriesgadas para la oficina, si la oficina estuviera abierta.

Vasilios Christofilakos, profesor asistente de diseño de accesorios en el Instituto de Tecnología de la Moda, cree que una forma moldeada superará la máscara de tela plana, N95, pero la hará moda . “Serán como sostenes de mujer”, dice Christofilakos.

La mascarilla quirúrgica, las tres capas de color aguamarina que se encuentran en los hospitales, puede volverse menos aceptable como ropa de calle. En algunos consultorios médicos, incluso podrían reemplazarse con diseños más vivos.

“Los hospitales se quedarán con los más sencillos”, predice Peter Stefanides, un cirujano ortopédico en Nueva York. “En la práctica privada, los dermatólogos, los cirujanos plásticos, pueden querer ponerse uno más a la moda”.

Muy pronto, las máscaras se volverán de alta tecnología: Kristian Hammond, profesora de ingeniería en la Universidad Northwestern que se especializa en inteligencia artificial, cree que el diseño de la máscara incorporará tecnología para informar el rastreo de contactos o para notificar a las personas con un pitido suave cuando alguien se acerca demasiado . Y la tecnología de reconocimiento facial se adaptará, quizás permitiéndole usar la función de desbloqueo facial de su iPhone mientras usa una máscara. Un inventor israelí ya ha desarrollado una máscara mecánica con una boca que se abre y cierra, lo que permite a las personas usar una máscara mientras comen en restaurantes. Hace que el usuario parezca un Muppet distópico .

La Era de las Máscaras ha inspirado la creatividad, pero está formada por la privación. Ha unido a la gente en la sensación de ser amordazado; Nos hemos reunido para hacer que esa experiencia sea un poco menos deprimente. Pero ha introducido al menos una experiencia que todos esperan: la sensación de entrar en su santuario después de un turno en el trabajo o un viaje a la tienda de comestibles y liberarse, por fin, de la máscara.

“Esa sensación de arrancarte el sujetador o quitarte los talones es el mismo tipo de sentimiento”, dice Basnight, el trabajador del hospital que hace tutoriales de maquillaje en YouTube. “Es un alivio quitártelo de la cara”.

