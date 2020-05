Vienen los 15 días más importantes para controlar la pandemia

La población debe mantener las medidas preventivas, empezando por quedarse en casa

La subdirectora de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud, Leticia Ruiz González, pidió a la ciudadanía a redoblar esfuerzos para permanecer en casa, pues enfrentamos la fase más crítica de la pandemia de COVID-19 en la entidad.

“Sabemos que ya todos queremos salir, empezar con esta nueva normalidad, pero no es el momento, nos quedan todavía estos 15 días que estamos por vivir, y que pueden salirse de las manos si no los consideramos realmente importante”, advirtió la funcionaria.

Indicó que las personas deben valorar si cada salida a la calle es estrictamente necesaria, pues de lo contrario es mejor quedarse en sus hogares, para contribuir a poder estabilizar la curva de contagios.

“Después de todo, va bien Chihuahua, va teniendo números bastante buenos (en comparación) a los que se esperaban, sin embargo, aún no podemos cantar victoria porque nos quedan algunos días con más incidencias y además considerar la posibilidad de un rebrote”, observó.

Además, una vez que sea superada la pandemia en el territorio estatal, la nueva normalidad que enfrentemos debe asumirse como una invitación a ser mejores personas en todo sentido, al partir de una mejor calidad de vida, señaló.

“Para lograr una sociedad más sana necesitamos tener una buena alimentación, reducir el consumo de bebidas azucaradas, hacer ejercicio diario por lo menos 30 minutos al día, aunque sea en casa. Hay muchos tutoriales en YouTube, Internet, que podemos usar, y también la Secretaría de Salud y la Coordinación de Comunicación Social ha pasado algo de material”, comentó.

Otro aspecto recomendado por la subdirectora Ruiz González fue el completar el esquema de vacunación de todas las edades, para fortalecer el sistema inmunológico como parte de esta nueva normalidad.

Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Zona Norte, expuso que el hecho de que enfermedades como diabetes e hipertensión, sean las principales comorbilidades en contagios de COVID-19, reflejan los deficientes hábitos de la población.

“Eso significa que tenemos que cambiar, no solamente por el coronavirus, si no de aquí en adelante, pues va a haber otras circunstancias, otras epidemias. Mantener una disciplina como sociedad y no relajarse, es la mejor decisión”, manifestó.

De igual manera, llamó a la población a asumir una actitud responsable y permanecer en casa para “no echar a perder lo logrado”, a fin de que el aterrizaje de la curva sea lo más suave posible.

Gumaro Barrios Gallegos, subdirector de Epidemiología, agregó que se debe tener mucho cuidado en desarrollar las medidas de prevención correctas, para evitar los brotes intrafamiliares y laborales de COVID-19.

La clave –resaltó-, es ser muy conscientes de lo que cada ciudadana y ciudadano decidimos hacer en nuestras respectivas localidades.

“Ahorita es cuando más debemos estar atentos, muchas veces por el tiempo que ya llevamos recorrido, empieza el estrés de estar uno en la casa, pero recordemos que en este último tirón es en donde más debemos estar conscientes de que debemos de permanecer en casa, precisamente para evitar brotes que pueden surgir en diferentes lugares”, expresó.

