La controvertida aseveración de López Obrador: “El 90% de las llamadas por violencia contra las mujeres son falsas”

El mandatario volvió a recurrir al argumento de que en las familias mexicanas no se dan este tipo de conductas a diferencia de otros países.

Aunque los registros de violencia hacia las mujeres durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 ha sido un tema relevante y preocupante para las organizaciones civiles, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a minimizarlo durante la conferencia de prensa de este viernes, donde aseguró que el 90% de las llamadas de auxilio por parte de ellas son falsas.

“No quiero decir que no exista la violencia contra las mujeres, no quiero que me vayan a malinterpretar. El 90% de las llamadas que se registran por violencia contra las mujeres son falsas”, declaró el mandatario. Incluso mencionó que eso “está demostrado”, pero no dio más detalles para explicar tal afirmación.

Posteriormente comparó la situación de las mujeres con las falsas alertas en el transporte público. “Esto no es por tratarse con llamadas que tengan que ver con el maltrato a las mujeres. Lo mismo sucede en las llamadas que recibe el metro sobre sabotajes, sobre bombas”, dijo el mandatario.

También sostuvo que el retiro a las casas no ha sido la razón por la cual se han registrado incrementos en la violencia doméstica. “Eso puede ser que suceda en otros país”, pues no existe “esta tradición, esta cultura”, dijo desde Palacio Nacional.

Reconoció que en las familias mexicanas existen confrontaciones, diferencias, “pero que se tenga que extrapolar lo que sucede en otras partes, pues es un poco de lo que sucedió con la implantación del modelo neoliberal que, a rajatabla, lo aplicaron en todos lados, sin tomar la realidad de cada país, la idiosincrasia de cada pueblo”.

De igual forma puntualizó que su movimiento ha estado en contra de la violencia de género, particularmente de los feminicidios y de los crímenes de odio. “Eso debe quedar muy claro, (lo hacemos) por razones humanitarias. Si fuésemos conservadores no nos importaría el tema, pero venimos de una lucha social de años en defensa de los pobres, de los desvalidos, de las mujeres”.

Subrayó que en relación a la atención a la violencia ha trabajado todos los días de su administración, conoce bien los datos proporcionados por sus dependencias y está procurando que esta no aumente. Además, dejó en claro que se identifica como un “humanista” y no como feminista.

Cabe recordar que durante marzo, el servicio de asistencia de la Ciudad de México, Locatel, registró un punto máximo en las llamadas por violencia en contra de las mujeres en la capital y zona conurbada, el cual disminuyó para el mes de abril, cuando se registraron 11,610 solicitudes de emergencia para pedir orientación.

De acuerdo con cifras de la Agencia Digital de la capital, la reducción en ese aspecto fue del 7.8% respecto al mes anterior. Sin embargo, la disminución no percibió un impacto relevante en cuestión de violencia de género, pues en abril se registraron 746 reportes, mientras que en marzo, la cantidad fue de 812 alertas al respecto. A comparación, en abril de 2019 únicamente se reportaron 211 casos.

Según las autoridades capitalinas, las alcaldías en donde más mujeres hicieron uso de los números de emergencia por este tipo de violencia fueron Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc. En el Estado de México, el municipio con mayor incidencia de llamados fue Ecatepec. En el rubro de “violencia en la pareja”, la Línea Mujeres recibió 100 reportes durante abril, es decir 63 menos que en marzo.

A causa de la mínima disminución en este aspecto, más de 6,000 organizaciones sociales, activistas y académicas firmaron una carta para el presidente López Obrador, en la cual reclamaron el hecho de que negara que durante el confinamiento hubiese aumentado la violencia de género.

“Sus declaraciones, decisiones u omisiones fortalecen la impunidad y normalizan la violencia contra las mujeres, niñas y niños al negar e ignorar el peligro que viven en sus hogares”, se puede leer en el documento.

