Fuerte disputa entre periodista y funcionario estatal

El director de Seguridad Pública Municipal Gilberto Loya Chávez, informó que es verídico que el Director de un periódico digital, en la Capital tenga seguridad, debido a que supuestamente fue víctima de amenaza de muerte y presentó la denuncia formal ante la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, al Director de la Comisión Estatal de Vivienda (Coesvi), Carlos Marcelino Borruel Baquera; a su esposa, Leticia Macías Borruel y a varios miembros más de la familia.

Osbaldo Salvador Ang, difundió en su portal digital la supuesta amenaza de la que según él, fue víctima, donde dice la familia Borruel se atrincheró en su domicilio para amenazarlo de muerte por publicar una nota que involucraba al hijo de Carlos Borruel.

En redes sociales, David Ortega, esposo de la regidora Mónica Borruel, lamentó que el propietario de equis portal, quien a su vez es su vecino, tenga a su disposición dos elementos Municipales, puesto que consideró solo busca acosar a la familia Borruel: “El día de hoy salí a regar como de costumbre, pero me topé con dos personas armadas afuera de mi casa, temeroso por la situación me acerqué a preguntarles por qué motivo estaban armados que la cerrada de Cimarrón donde vivo es un lugar muy tranquilo y se identificaron inmediatamente como elementos de la policía municipal que ellos estaban a cargo de cumplir instrucciones y estaban cuidando de mi vecino Osbaldo Salvador dueño del periódico la opción, no creo que mi alcaldesa Maru campos o Gilberto loya director de la corporación estén enterados de cómo se está malgastando el dinero de los chihuahuenses pagando escolta personal con nuestros impuestos de tal manera realizaré una denuncia ciudadana ante la sindicatura para que se revise esta asignación de protección privada a cargo de la presidencia municipal que en vez de proteger a quienes en verdad lo necesitan donde vemos el incremento de asaltos, robos, ejecuciones etc ,se desperdicien dos elementos cuidando a un pseudo periodista”, publicó Ortega.

Sin embargo, pese a lo que parece ser un pleito vecinal, o quizá, no se descarta una difamación, puesto que el supuesto periodista ya ha utilizado su “poder”, para escribir falacias en contra de otros ciudadanos, solo por que no son de su devoción, el Ayuntamiento informó que como a todo ciudadano se le ofrece seguridad preventiva, de ser verídica la amenaza por parte del funcionario estatal se actuará conforme la ley en la instancia correspondiente.

“El dueño del periódico que denuncia la amenaza, tiene protección porque interpuso una denuncia por una serie de riesgos que él considera tener, y ante la solicitud se puso una seguridad eventual en lo que la Fiscalía Especializada determina las medidas a seguir para determinar si hay o no riesgo. Lo haremos cuantas veces sean necesarias, esperemos no pase, pero siempre como autoridad vamos a cuidar a los ciudadanos sin distinción”, concluyó Gilberto Loya Chávez.

