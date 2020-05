Hoy inició el registro de personas trabajadoras del hogar y trabajadores independientes al Crédito Solidario a la Palabra

• La directora de Incorporación y Recaudación, Norma Gabriela López Castañeda, indicó que una vez realizado el registro, se hará un depósito por 25 mil pesos

• Enfatizó que este crédito ha generado una gran expectativa, por lo que se habilitó el correo apoyo.solidario@imss.gob.mx para atender cualquier duda.

• También informó que 153 mil 316 patrones han solicitado el apoyo económico. El viernes 15 de mayo se cerrará el registro para empresarios.

A partir de hoy 13 de mayo inició el registro de personas trabajadoras del hogar y de trabajadores independientes al Crédito Solidario a la Palabra, que comprende un universo potencial de 22 mil 300 trabajadores, para el primer caso; y de 23 mil 717 para el segundo rubro, informó la directora de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Norma Gabriela López Castañeda.

Durante la conferencia de prensa sobre el informe de créditos, explicó que esta modalidad del Crédito Solidario a la Palabra está dirigida a trabajadoras del hogar y trabajadores independientes vigentes al 30 de abril en el Seguro Social.

Explicó que una vez que realicen su registro, se hará el depósito de 25 mil pesos, monto por el que pagarán 823 pesos mensuales durante tres años a partir del cuarto mes de la entrega del crédito.

Enfatizó que este crédito ha generado mucha expectativa e interacción en redes sociales, por lo cual se habilitó el correo apoyo.solidario@imss.gob.mx para atender cualquier duda.

Norma Gabriela López Castañeda indicó que para inscribirse al crédito, a diferencia del que solicitan los empresarios, no tendrán que ingresar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), “lo estamos habilitando con la CURP, precisamente entendiendo que es un sector, principalmente el de trabajadoras del hogar, que no necesariamente tiene RFC. Es importante que la cuenta esté a nombre de la persona que solicita el beneficio, de lo contrario no podrá proceder el depósito”.

Explicó que al momento del registro para el crédito hay cuentas que no permiten recibir un importe de transacción de 25 mil pesos; por ello, a partir del viernes se habilitará un canal de asesoría vía remota para abrir cuentas bancarias sin este candado, “si se trata de una cuenta que tiene esta restricción, mejor espérenos al día viernes para que no tengan esta limitación en cuanto al depósito”.

La directora de Incorporación y Recaudación también informó que al corte del 13 de mayo, 153 mil 316 patrones han solicitado el Crédito Solidario a la Palabra, seis mil 695 registros más que el día anterior.

Detalló que con este programa se han dispersado tres mil 320 millones 675 mil pesos, y que es el sector económico de Servicios para empresas a quienes más se ha entregado este crédito, seguido de Comercio (pequeños negocios, misceláneas), Transformación, Construcción, Servicios sociales, Transporte y comunicaciones, Agropecuario, Extractivas y Eléctrica y agua.

Detalló que las tres opciones de crédito se encuentran disponibles en el sitio web www.imss.gob.mx en donde deberán acceder al apartado de Apoyo Solidario a la Palabra y seleccionar la opción que corresponda.

Posteriormente, serán direccionados a una liga para ingresar la CURP o el RFC, según sea el caso, ingresar nombre, teléfono, correo electrónico y cuenta bancaria. Si la persona es aprobada para recibir el crédito solidario, se le informará sobre los plazos del mismo y la tabla de amortización de interés interbancario.

Recordó el número de línea de orientación telefónica: 800 623 2323, opción 2, para la atención de cualquier duda, esto de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas, así como sábados y domingos de 08:00 a 14:00 horas.

En punto de las 18:30 horas, como se ha hecho diariamente en esta conferencia, se hizo una pausa para aplaudir el trabajo del personal médico que atiende la emergencia sanitaria por COVID-19; en esta ocasión el reconocimiento fue por la solidaridad que han mantenido los trabajadores de la salud que por varias semanas han estado en frente de batalla contra esta enfermedad.

