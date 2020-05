Fallece Beckett Cypher, hijo de Melissa Etheridge

La cantante estadunidense Melissa Etheridge, compartió el fallecimiento de su hijo Beckett Cypher de 21 años, producto de su relación con la cineasta estadunidense Julie Cypher, de quien se separó en el año 2000.

“Hoy me he unido a los cientos de miles de familias que han perdido seres queridos por la adicción a los opioides”, escribió Etheridge en redes sociales. “Mi hijo Beckett, quien sólo tenía 21 años, luchó para superar su adicción y finalmente sucumbió hoy. Lo extrañaremos aquellos que lo amamos, su familia y amigos”.

“Estoy agradecida por aquellos que se han acercado con condolencias y siento su amor y sincero dolor”, agregó la cantante. “Pensamos en qué más podríamos haber hecho para salvarlo y, al final, sabemos que ya no sufre más”.

La intérprete de I Want To Come Over también compartió que, por lo pronto, no tendrá su acostumbrado concierto diario a través de redes sociales, al que no ha faltado en 57 días que lleva en confinamiento en casa: “Cantaré de nuevo, pronto. Siempre me ha curado”, escribió.

