Participa Comisionada de Ichitaip en sesión de la Comisión de Rendición de Cuentas

La Comisionada del Instituto Chihuahuense para a Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP), Amelia Lucía Martínez Portillo, participó ayer en la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia, en la que sus integrantes llegaron a la conclusión de solicitar que las Auditorías y Contralorías estatales realicen auditorías en tiempo real a fin de evitar opacidad y actos de corrupción en el manejo de recursos públicos con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus Covid 19.

Además, de la sesión celebrada mediante enlace de manera virtual, los integrantes de esta comisión, acordaron instar a los Sujetos Obligados a dar cumplimiento a las leyes en la materia, referente a la publicación de la información en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) y en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), con el objetivo de verificar que los recursos públicos sean destinados a quienes más lo requieren en estos momentos a causa de la pandemia.

Así mismo, solicitaron que se garantice el uso adecuado y prioritario de los recursos públicos disponibles, enmarcados en la transparencia, eficiencia, moralidad, economía e integridad.

El objetivo de éstas medidas, es que los recursos no se queden en manos de privilegiados y que la emergencia no sea un pretexto para actuar con opacidad, considerando que la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública (DAI) no sólo son pilares para el desarrollo de la democracia, la generación de confianza entre ciudadanos y autoridades, el fortalecimiento de la rendición de cuentas, el gobierno abierto, la buena administración y el buen gobierno, sino que también se erige como una herramienta eficaz para el combate a la corrupción.

Señalaron que si bien la mayoría de las autoridades transparentan a diario datos e información sobre la propagación del virus, además de las acciones implementadas, lo cierto es que la emergencia sanitaria demanda una amplia disposición de recursos, por lo que la transparencia y rendición de cuentas cobran especial relevancia.

Por lo anterior consideraron necesario que, para cumplir con la transparencia y evitar posibles actos de corrupción dando seguimiento a los recursos desde su origen hasta su destino final, que se den a conocer diagnóstico de necesidades, compras, contrataciones, padrones de personas beneficiarias de apoyos económicos y sociales, medidas fiscales, financieras y redirección del gasto público; atención a grupos vulnerables, protección al empleo y centros de trabajo, la lista de fideicomisos que se van a extinguir y el seguimiento de esos recursos.

Asumir estas medidas es importante en un contexto donde el gasto público en todo el país será reorientado para atender y mitigar las consecuencias de la contingencia sanitaria, situación que plantea un hecho relevante para el acceso a la información y la rendición de cuentas, como herramientas para generar certeza y confianza a la ciudadanía sobre acciones y respuesta del gobierno para atender la actual situación de emergencia y sus efectos económicos, señalaron los integrantes de esta Comisión, bajo la coordinación de la Comisionada Elsa Bibiana Peralta Hernández.

