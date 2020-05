Crean innovadoras mascarillas N95 que se desinfectan solas

Xiaomi, la empresa mejor conocida por hacer celulares, los cuales siempre han aportado calidad a un excelente precio, dejó de lado los teléfonos inteligentes para crear el producto más cotizado desde que inició la pandemia de Coronavirus en el mundo.

El resultado, la mascarilla más completa e innovadora que se ha creado hasta el momento.

Huami, la compañía de Xiaomi dedicada a la creación de wearables, ha demostrado al mundo su revolucionario proyecto ‘Aeri’, con dos modelos de mascarillas N95 (X e Y) las cuales ponen fin a los problemas que se presentan al utilizar una común, por ejemplo, la incomodidad, la imposibilidad de reutilizarlas y la dificultad para que los teléfonos inteligentes detecten el rostro del usuario.

Filtros Reemplazables

Encontrar una mascarilla que se ajuste bien al rostro es casi imposible, o en su defecto podría ser una que se ajuste demasiado, lo que dificulta la respiración o que se empañen las gafas.

La solución que le dieron a este tipo de inconvenientes es que las mascarillas, tanto X como Y llevan filtros N95 que se pueden cambiar tras el uso, así como una cubierta anti-vaho y un ventilador para enfriar la mascarilla cuando el clima sea caluroso o húmedo, y así se evitará que termine empapada en sudor.

Asimismo, incluye un sensor sobre la calidad del aire a tiempo real que nos proporciona datos sobre la humedad, la frecuencia respiratoria o la espiración del filtro. De momento este filtro sólo lo tiene el modelo Y, un prototipo más compacto.

El diseño y fabricación de dichas mascarillas es otro de los puntos clave. Huami asegura que los materiales de sus mascarillas son suaves y flexibles para facilitar el uso de las mismas y así, salir a la calle no se volverá algo tortuoso.

Y para hacer aún más geek el asunto, podemos elegir entre varios colores para personalizar nuestras correas y filtros.

Es posible reutilizar la mascarilla gracias a los rayos UV

Las mascarillas comunes tienen un periodo de vida corto, ya que sólo pueden ser utilizadas una vez y por un tiempo estimado de horas.

Esto no será problema con las del proyecto Aeri, pues se desinfectan automáticamente cuando no estén en uso.

Las mascarillas llevan luces ultravioleta que la limpian en profundidad al conectarlas a una fuente de alimentación a través de un puerto USB-C que se les ha incorporado.

Transparentes para que tu smartphone lea tu rostro

Con las mascarillas comunes, la biómetria de reconocimiento facial falla, pues no logra detectar rostros, es por eso que las mascarillas X e Y de Xiaomi son transparentes con el fin de que dicho inconveniente termine.

Dichas mascarillas parecen ser la solución a muchos de nuestros problemas frente a la pandemia por la que atraviesa el mundo. Sin embargo; dicho producto aún no esta a la venta pues no es mas que un proyecto. No obstante, Xiaomi no descarta que este se vuelva una realidad pronto, pues ha recibido gran aceptación.

Comentarios