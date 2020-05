“Consiguete un poco de educación, no estaba hablando de ti”: Pepe Aguilar responde a Natanael Cano

El cantante y compositor, Pepe Aguilar, expresó anteriormente lo que pensaba sobre los corridos tumbados, lo que provocó que el cantante, Natanael Cano se sintiera agredido y reaccionara a lo que dijo el también productor.

Todo comenzó en una entrevista que realizó el “Escorpión Dorado” a Pepe Aguilar, donde el cantante comentó que actualmente hay mucha música que no vale la pena.

“Esta madre que está pasando ahorita con la música mediocre, chafa y pinche, va a generar que venga una bonanza de artistas…”, señaló el Aguilar.

Ante esto, el joven cantante Natanael Cano respondió a su crítica, pues al parecer se sintió ofendido por sus palabras.

“Estos no son corridos, esto no es regional mexicano, esto son corrido tumbados, corridos urbanos. Entonces no nos comparen”, mencionó en un video

