Amlo criticó a Calderón y hoy resulta incongruente: diputada

La diputada presidenta de la comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, Georgina Bujanda, señaló mediante un enlace telefónico que la idea de militarizar el país es una incongruencia del presidente Andrés López Obrador, pues en su momento criticó a Felipe Calderón y hoy busca ser más extremo con las facultades de los militares en la sociedad.

La legisladora local puntualizó que los militares están capacitados para otro campo de acción, con mayor fuerza, por lo que si el presidente de la República prevé darles atribuciones en el aspecto social deberán ser capacitados en el campo de acción con mayor humanidad y conciencia.

“Es increíble tanto que criticaron a Calderón y éste gobierno resultó incongruente, no solo hizo lo mismo sino al doble, por la vía del acuerdo se observa una medida de más extrema, el uso del ejército de una forma subsidiaria, debería establecerse de manera clara si campo de acción, no los imagino atendiendo reportes de violencia familiar, de alguna persona en estado de ebriedad en la vía pública… considero que no es la forma”, agregó.

Finalmente, reiteró que los militares deben tener la certificación adecuada para actuar en las calles como ya lo hacen las policías preventivas, que tiene contexto social, porque ahora van a poder catear o detener personas sin tener la formación social y ciudadana, desde su punto de vista, los elementos de la Sedena, Marina y Guardia Nacional tienen capacidad militar, manejan otras técnicas y preocupa que las detenciones en las calles se lleven a cabo de esta forma sin respeto a los derechos humanos.

