Lavanderos de hospital; guerreros de los que nadie habla

Culiacán, Sinaloa.- En la presente guerra contra el Covid-19 hay poderosos héroes como lo son los médicos en busca de contener la pandemia, pero también hay guerreros a los que nadie ve, que no se les conoce el rostro y que poco son felicitados por su labor, que arriesgan la vida también.

Es el caso de Mario Alberto Esquerra Salcido, quien labora en operaciones, en el área de lavandería del Issste y quien al igual que otros compañeros tiene que tratar con la ropa infectada por Coronavirus.

“Lo que me da miedo es llegar a mi casa y traer el virus e infectar a mi familia. Me siento orgulloso, me siento una persona fuerte, pero temeroso porque la ciudadanía no te mira como tal, te mira como un foco de infección, como un infectado”.