Por definir reglas de operación en apoyo a restaurantes y salones de baile: Estado

Luego que el gobernador Javier Corral Jurado agradeciera por un fondo de 42 millones de pesos obtenido del Congreso Local para apoyo a restaurantes, salones de baile y el sector turismo, la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico a cargo de Alejandra de la Vega, informó que se definirá en los próximos días y será anunciado por el mismo mandatario ya que se siguen estableciendo las reglas de operación.

“No hay lista de beneficiarios porque no se ha entregado el recurso, y no se ha entregado por qué aún no hay reglas de operación, en unos días se estará dando a conocer el esquema específico de este fondo”, informó la Secretaría.

Sin embargo detalló que es para pequeñas empresas, en el sector restaurantero no aplican grandes cadenas comerciales de talle nacional, pues incluso los empresarios de alto rango también están donando recurso, el programa esta dirigido sólo a pequeños negocios.

El recurso en mención fue gestionado por el presidente de la Comisión de Economía y Turismo en el Congreso del Estado, Jorge Soto acompañado de 3 legisladoras de la bancada panista, quiénes presentaron la iniciativa para la reasignación de 42 millones de pesos para apoyar al sector restaurantero de Chihuahua. Pero los legisladores no establecieron cómo aplicarlo, y para evitar problemas legales en asignación de recursos públicos se deben definir a la brevedad.

Comentarios