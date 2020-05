Todos a casa; no más chance a ambulantes: Maru

En relación con el anuncio del gobierno federal este 6 de mayo inicia la etapa más crítica del Covid-19, por lo que la presidenta de Chihuahua Maru Capos Galván dejó claro que no habrá más “chance”, a los vendedores ambulantes, meseros ni boleros, pues es momento de quedarse en casa por lo que suplicó de manera exigente se cuiden y el Ayuntamiento los apoyará con alimentos.

“Sé que es muy doloroso, son nuestro primer preocupación entonces ya buscamos como apoyarlos ahora y después de la pandemia, pero con todo el dolor ya no hay más chance a los ambulantes, es momento de cuidarnos y cuidar a los demás, hay respaldo por parte de gobernación estatal cerrando establecimientos no esenciales, y hoy el secretario César Jáuregui diálogo con los ambulantes y boleros que insisten en abrir”, dijo.

Campos Galván reiteró que el Covid-19 ha afectado a muchos, y es difícil lo que está pasando a ese sector, por lo que están entregando apoyo alimenticio, todos los músicos, meseros, boleros, y ambulantes están registrados y desde marzo el Ayuntamiento ideó un plan de apoyo económico para que sus negocios entren con todo lo que da cuando la pandemia termine.

Sin embargo, la presidenta hizo énfasis en que en la semana en curso inicia la semana crítica de contagios y la población debe estar cociente en cuidarse, no hacer fiestas, no salir de no ser necesario y sobre todo tener higiene constante.

