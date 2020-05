La historia secreta de cómo la Liga MX vetó a Angélica Fuentes por orden de Amaury Vergara

Angélica Fuentes estuvo interesada en regresar a la Liga MX como dueña de un equipo de futbol en Mazatlán, pero el presidente de Chivas, Amaury Vergara, hijo de su exesposo Jorge Vergara, operó en las sombras para vetarla, según fuentes consultadas por ESPN Digital.

El veto a Angélica ocurrió semanas antes de que los dueños de los clubes de la Liga MX votaran por cancelar el ascenso y descenso a la Primera División… por falta de inversores.

Hace un par de años, el gobierno de Sinaloa buscó a varios dueños de clubes para que lo ayudaran a encontrar a un empresario que quisiera invertir en un club de futbol en el puerto de Mazatlán, donde se construiría un nuevo estadio.

Aunque en Sinaloa hay dos equipos profesionales de futbol, uno en Culiacán con los Dorados en el Ascenso MX, y uno en Los Mochis, con los Murciélagos en la Segunda Premier, el gobierno de Sinaloa apostó por Mazatlán para desarrollar un estadio multifuncional que cumpliera con los requisitos de la Liga MX. ¿La razón? Es la ciudad más turística del estado con 3.3 millones de visitantes en 2019, el 70% de todos los visitantes a Sinaloa en ese año.

A Angélica Fuentes le interesó ser dueña del club de futbol en Mazatlán, inclusive viajó un par de veces a la ciudad para conocer los avances del estadio, y en una de esas veces se reunió con Enrique Bonilla, quien es el presidente de la Liga MX, y con el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, para negociar el proyecto.

Cuando el proyecto avanzaba en relativo secreto, el panorama se le complicó…

Angélica Fuentes recorre los terrenos del estadio de Mazatlán junto a Enrique Bonilla (camisa blanca), Elias Favela (izquierda) y Miguel Favela (camisa rosa). ESPN Digital

En mayo de 2017, el gobierno de Sinaloa empezó a construir en Mazatlán un nuevo estadio con capacidad para 20 mil personas y una inversión pública estimada de 600 millones de pesos —unos 24 millones de dólares al tipo de cambio de hoy—, según datos del gobierno de Sinaloa. El objetivo principal es usarlo para partidos de futbol.

A los empresarios a los que el gobierno de Sinaloa le pidió apoyo para encontrar a un inversor fue a Jorge Hank, dueño de los Xolos, Gallos y Dorados; a Alejandro Irarragorri, socio de Grupo Orlegi, que es dueño de Santos, Atlas y Tampico; y a Miguel Favela, dueño de los Murciélagos, revelaron un par de fuentes.

La propuesta es que el gobierno va a ceder el estadio de Mazatlán en comodato por 20 años, a cambio de que el empresario invierta su dinero en el club para la operación. La inversión estimada inicial para adquirir y operar el club ronda los 40 y 50 millones de dólares, según las fuentes consultadas.

A Angélica Fuentes la contactó Miguel Favela después de que ella declara públicamente que no descartaba regresar al futbol mexicano, revelaron las fuentes.

La idea original de Angélica era que el club en Mazatlán jugara en el Ascenso MX y que fuera campeón en esa categoría para llegar a la Liga MX, según las fuentes. Inclusive, le agradaba jugar un día ante las Chivas.

Pero ese proyecto inicial tuvo una alteración.

A finales del 2019, Enrique Bonilla tuvo pláticas informales con varios dueños de clubes del futbol mexicano y les adelantó que se venía un plan de cancelar el ascenso a la Liga MX, y que estaba impulsado por un grupo de dueños de la Liga MX, según las fuentes consultadas.

Angélica Fuentes durante el recorrido en el estadio en Mazatlán junto a Enrique Bonilla y los funcionarios del gobierno de Sinaloa. ESPN Digital

En enero de este año, Angélica viajó en un avión privado de Houston a Mazatlán para conocer el estadio y ver los avances de la construcción. Por separado, también viajó a la ciudad Enrique Bonilla. Ambos se reunieron el 13 de enero en el estadio y realizaron un recorrido junto a los funcionarios del gobierno de Sinaloa, Osbaldo López Angulo, quien es el Secretario de Obras Públicas, Javier Vega, quien es el representante de Sinaloa en la Ciudad de México, y Miguel y Elias Favela, socios de los Murciélagos.

Angélica Fuentes y Enrique Bonilla supervisan los avances de la construcción del estadio en Mazatlán. ESPN Digital

Según las fuentes consultadas por ESPN Digital, la plática entre Angélica y Enrique fue cordial, entre una persona interesada en invertir en un negocio y otra persona interesada en que inviertan.

Después del recorrido en el estadio, ambos cenaron con el gobernador de Sinaloa en un restaurante en el centro de Mazatlán.

Inclusive, ahí el gobernador Quirino Ordaz, entre risas, bromeó con Angélica que pronto iban a ser campeones, de acuerdo a uno de los asistentes a la cena.

El gobernador publicó una fotografía con Bonilla en su cuenta de Twitter… pero omitió a otra de sus invitadas.

Todos se despidieron con la idea de que la propuesta podía avanzar.

Cuando Bonilla regresó al Ciudad de México cabildeó la propuesta del ingreso de Angélica al selecto grupo de dueños del futbol mexicano, según personas con conocimiento.

“Hace nueve años me equivoco, escojo a la directora equivocada para el negocio, y hace dos años y medio me deja peor que como empecé”, fue la acusación que hizo Jorge Vergara en contra de su exesposa Angélica Fuentes en una conferencia de la empresa Omnilife en 2017. “Cuando empecé no tenía nada. Hace dos años y medio me dejó sin nada y con ocho mil millones de pesos en deuda. Se robó 405 millones de dólares de la compañía, nos dejó una deuda bestial, ocho mil millones en deuda”.

Así terminó la historia de amor entre Jorge y Angélica quienes se casaron en 2008.

Tras la boda, Angélica Fuentes fue designada como directora de Omnlife —la compañía de suplementos que fundó Jorge en 1991 y que le permitió generar el dinero para comprar a las Chivas en 2002— y se hizo socia.

Juntos construyeron el estadio de las Chivas —hoy llamado Estadio Akron—, vendieron a Javier “Chicharito” Hernández al Manchester United, pero no ganaron ningún campeonato en ese periodo.

Angélica fue destituida de la empresa en 2015 en medio de acusaciones de fraude y falsificación de firma por parte de Jorge. Fue un escándalo mediático que alimentó los diarios deportivos y de negocios, y las revistas y programas de espectáculos de México y Estados Unidos.

Tras las acusaciones mediáticas, Jorge y Angélica llegaron a un acuerdo en 2017. Él falleció dos años después.

“No, yo ya no tengo nada que ver con Omnilife, con Chivas, Jorge (Vergara) y yo llegamos a un arreglo en donde Jorge obviamente me paga a mí la parte (accionaria) y dejé de tener que ver con Omilife y con Chivas. Dejé un grupo muy fortalecido, obviamente fue algo muy público”, declaró Angélica Fuentes a la revista Quien a principios del año.

‘Hubo campaña de desprestigio’: Angélica FuentesLa que fuera administradora del Grupo Omnilife asegura que los medios la atacaron constantemente en lo que parecía una campaña de desprestigio.

Amaury Vergara operó con algunos dueños de los equipos de la Liga MX para vetar el ingreso de Angélica al futbol mexicano. La amenaza de veto se extiende a quien se asocie con ella en un equipo, según fuentes con conocimiento del tema.

La Liga MX es un club privado. No cualquiera entra. Entre ellos hay dos grupos, uno liderado por Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego, donde están Alejandro Irarragorri y Jorge Hank. Y en el otro, Grupo Pachuca de Jesús Martínez, y los dueños de los Tigres y Rayados. Las Chivas, de Amaury Vergara, pueden estar con los dos grupos según el tema que se negocie.

Algunos de los dueños no se quieren, muchas veces se pelean entre ellos para interponer sus proyectos, pero también se unen cuando es necesario.

En esta ocasión, a Amaury le tocó recibir el apoyo contra Angélica.

A principios de febrero, Enrique Bonilla se comunicó con Javier Vega y le pidió que le informara al gobernador Quirino Ordaz de la decisión: Angélica Fuentes estaba “vetada” y no se podía seguir con el plan, según una persona con conocimiento de la plática. En esas fechas, Angélica regresó a Mazatlán para darle seguimiento al proyecto. Estaba ilusionada, revelan las fuentes.

ESPN Digital buscó a Angélica Fuentes pero no quiso comentar al respecto.

Después del veto, y con el tiempo en contra porque el estadio se inaugura en el verano, el Gobierno de Sinaloa descartó a Angélica e intentó negociar con TV Azteca por el club Monarcas, pero la pandemia de coronavirus congeló momentáneamente la búsqueda de un club para evitar un escándalo mediático, según un persona enterada de la negociación.

Los 15 dueños de los 18 clubes de la Liga MX se reunieron virtualmente el 17 de abril y la mayoría votó por eliminar el ascenso/descenso durante seis años. Además acordaron que el empresario que quiera ingresar a la Liga MX tendrá que comprar su lugar para ser el equipo 19.

Y aunque públicamente invitan a empresarios a invertir en el futbol mexicano, en privado pusieron a Angélica Fuentes en la lista de “vetados”.

Personas que conocen a Angélica Fuentes revelan que ella sabe que detrás de su veto está Amaury Vergara. Pero añaden: “Es una guerrera y no se va a rendir tan fácil”.

Quizás el proyecto Mazatlán esté cerrado para Angélica, pero tiene un as guardado con el que podría pelear en el futuro para ingresar al grupo de dueños de la Liga MX, y del cual Amaury conoce: la herencia que Jorge Vergara dejó a sus hijos, entre ellos, las dos hijas que tuvo con ella, que incluiría a las Chivas y al Estadio Akron.

ESPN

Comentarios