Analiza Liga MX quitar el VAR para reducir gastos ante crisis por pandemia

La intención, según trascendidos, es que el video arbitraje sea suspendido por los próximos dos años.

México.- Además de la crisis sanitaria, el coronavirus dejaría tras de sí una importante merma económica en muchos sectores e industrias, entre ellas la del futbol.

Es por eso que los dirigentes de la Liga MX se encuentran analizando las distintas maneras de reducir gastos en aras de que el futbol mexicano siga siendo un negocio boyante. Entre todas las propuestas hechas hasta ahora resalta una; la de quitar el VAR por algunos torneos, según difundió el periodista David Medrano.

¿La razón? Pues meramente económica, ya que el VAR representa un gasto anual de 60 millones de pesos. De ahí que estén contemplan su eliminación al menos por los próximos cuatro torneos cortos.

“Quieren reducir los costos del VAR o eliminarlo. El VAR le cuesta al futbol mexicano 60 millones de pesos al año, piensan en reducir con solo un oficial, un editor y el chofer de la camioneta. La otra es suspender el video arbitraje por un par de años y reactivar cuando la economía esté mejor”.

David Medrano

Tan es así que, según estimó el propio David Medrano, los equipos no podrán hacer contrataciones bomba en el siguiente mercado de transferencias, pues deberán optar por políticas de austeridad en aras de recomponer las finanzas.

“Se debe buscar una forma para reducir costos, porque en estas condiciones no se va a poder reanudar y nos tenemos que meter en la cabeza que lo que viene será muy austero para todos. Los clubes no podrán hacer grandes contrataciones, el mercado no estará eso”.

