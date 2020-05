Olivia Romo.

¿Alguna vez te preguntaste si serías buena madre o padre?, no lo creo, al menos yo nunca lo hice. Simplemente te enamoras, te casas y al tiempo empiezas a sentir que te gustaría tener un bebé para convertirte en una familia.

Eso me pasó a mí, nunca me preocupó estar preparada para ese papel. Así que a los dos años de casados decidimos ser padres, y Dios, en su infinita bondad nos lo concedió. Creo que Él tampoco se preocupó de qué clase de padres seríamos, ya aprenderíamos en el camino, como todos.

Todo fue muy lindo durante el embarazo, claro, sobre todo porque los ascos y vómitos los sufrió el papá, y yo solo subí de peso 15 kilos. Me puse como pelota, se me hincharon los pies, me dio por cortarme el pelo como chico y no pude dormir el último mes…

Y que se llega la fecha del parto…pero de dolores nada, porque el niño no tenía ganas de salir, así que lo esperamos una semana más; desde entonces sabíamos que quería hacer su voluntad y eso sí que no., así que acudimos al hospital, me pusieron una inyección y empezaron las contracciones.

El bebé estaba bien atado con el cordón umbilical, dos vueltas al cuello, ¡nada más!. Cesárea de emergencia, te cortan la barriga (10-12 cm aproximadamente) y sacan al bebé. Que no me vengan a decir que no sufrí, porque fue cesárea, ya quiero ver que les hagan una cortada en la panza de ese tamaño y a ver si aguantan un mes sin poder enderezarse.

En fin, el niño no traía instructivo. Para luego llegaron las dudas existenciales y me preguntaba: ¿tendré suficiente leche?, ¿será muy malo darle fórmula?, ¿le estoy dando muy seguido?, ¿lo estoy matando de hambre?, ¿porque llora tanto si ya le cambié el pañal?, le dí de comer y tengo una hora meciéndolo que se me caen los brazoooosssss!!!

Por las noches toda una odisea, sin dormir; a la semana ya pareces alma en pena. Luego llega la suegra y te dice una cosa, llega mamá y te dice otra. No sabes qué hacer ni a quién hacerle caso; lees todos los libros que encuentras sobre el tema de los hijos y a veces lloras tú más que el bebé, entonces te preguntas ¿cómo no pensaste si estabas lista para ser madre?.

Y siguen las dudas, ¿los pañales que compras serán los apropiados, le estarán provocando alergias, debería lavar las cobijitas y su ropa con tal o cual detergente?. Te cuestionas si eres la peor madre porque a veces estas tan cansada que le das gerber en lugar de prepararle la comida sana; lavada, cocida y machacada por ti; si esa vez que se rodó de la cama y cayó en la alfombra de cabeza le habrá afectado el cerebro y por eso no empezó a hablar tan pronto como sucedió con el hijo de la vecina?.

Cuando va creciendo lo llevas al pediatra cada mes religiosamente a checarlo. Te aguantas la respiración hasta que el médico te dice que el niño está bien, “todo normal señora”, te tranquiliza, sin embargo, volteas a ver a tu hijo y éste está rojo porque lo llevas envuelto en cobijas; es verano y afuera hace ¡30 grados centígrados!.

Transcurre el tiempo y empieza a dormir toda la noche, es tan lindo verlo sonreír y se siente tan hermoso cuando comienza a decirte mamá. Siguen pasando los días y los meses, y cuando menos piensas ya tiene dos años, entonces piensas ¿habrá que darle un hermanito para que no esté solo?. Rápido, a un ritmo indescriptible por todo lo que implica te das cuenta que ya llegó el segundo, pero te estresas menos y lo disfrutas más; los ves crecer y disfrutas lo maravilloso que es verlos crecer, abrazarlos y besarlos. Es cuando comprendes que ser madre es la mayor bendición que tienes en la vida.

Luego llega la adolescencia y piensas “seguro me los cambiaron en el hospital al nacer”, porque esos seres no pueden ser tus hijos. Llega un momento que no sabes si irte a un convento o darlos en adopción, pues te vuelven loca. La música a todo volumen, amigos con los que siempre anda en la calle, mientras que el menor es todo lo contrario, parece que no tiene amigos y siempre está en la casa…y comienzas a preocuparte de más.

Más tarde, te enfrentas a la muerte de la relación de su primera novia con la que terminó y lo hizo llorar. Parece que fue ayer, pero de repente estás rezando para que pase el examen de la universidad; ¡no puedes creer que TU HIJO ya es un estudiante de medicina!.

Apenas ayer no sabía agarrar el tenedor ni abrocharse los zapatos y de repente, frente a ti se llega el día de su graduación. No das crédito que TU HIJO ya es médico, se te llenan los ojos de lágrimas y entonces piensas que algo hiciste bien, que seguramente cometiste muchos errores y nunca te darán el trofeo a la mejor madre del año, pero no hay nada que se compare a la satisfacción de verlo convertido en ese hombre que ahora te mira, con su bata blanca puesta y su estetoscopio al cuello, te abraza y te dice: GRACIAS MAMÁ!!.

