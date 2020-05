La pandemia no se enfrenta por decreto, solo lo lograremos si entendemos la gravedad de lo que enfrentamos: Maru Campos

Este domingo, la presidenta municipal, Maru Campos Galván, emitió un mensaje a todos los chihuahuenses luego que, durante esta última semana, los casos confirmados de COVID 19 en la ciudad se duplicaran.

La Alcaldesa, reiteró la importancia de tomarse en serio las medidas preventivas y de combate a este virus, ya que sin la participación de la ciudadanía, será imposible reducir los contagios.

Asimismo, Campos Galván, reconoció la labor del personal médico de la ciudad, que día a día realiza una labor heroica en pro de los chihuahuenses.

Reproducimos a continuación el mensaje íntegro de la presidenta:

“Gracias a quienes están siguiendo las recomendaciones para hacer frente a la pandemia por COVID19, pero todos tenemos que hacerlo, para proteger nuestra vida.

De acuerdo con la información de la secretaria de salud estatal, el número de casos confirmados de COVID19 y defunciones por su causa se duplicó en el municipio de Chihuahua en la semana que estamos terminando.

Sí, pasamos de tener 76 casos confirmados el 26 de abril a 153 casos reportados confirmados el día de hoy; y lo mismo con las defunciones, que pasaron de 6 a 14, más del doble en una semana.

¡No nos podemos relajar! Debemos entender la importancia de mantener las medidas de higiene y prevención, lavarnos las manos casi obsesivamente, limpiar superficies;

Y quedarnos en casa, y si tenemos que salir por algo indispensable, utilizar cubrebocas.

Debemos tomarlo en serio, de eso depende preservar la vida, tanto la propia como la de otros. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros tomarlo en serio o jugar a la ruleta rusa con el contagio, exponiéndose y exponiendo a los demás.

Y esto lo digo porque en estos últimos días vimos mucha actividad en las calles, filas en las tiendas y licorerías, en las plazas, sin cubrebocas, sin guardar la sana distancia.

Por favor no debemos bajar la guardia, no podemos relajarnos, no son vacaciones

Hemos visto y leído mucho sobre los dolorosos casos en Italia, España, Ecuador;

Y ahora estamos escuchando historias cercanas de dolor en la ciudad de México, incluso aquí cerca, a 350 kilómetros, así como en otros estados.

Esta pandemia no se enfrenta por decreto, ni porque la autoridad o la policía te pidamos que te cuides…solo lo lograremos si tú entiendes la gravedad de lo que enfrentamos y haces tu parte.

Las autoridades de salud del gobierno federal y estatales han señalado que las próximas semanas son cruciales para reducir los contagios y evitar que la situación sea incontrolable en los hospitales y clínicas cómo ya está ocurriendo en otras ciudades del país.

Entiendo lo difícil que esta situación resulta en lo económico, en lo familiar, en lo personal. Pero si hoy no nos cuidamos en serio, mañana podríamos arrepentirnos, porque la pérdida de la vida no tiene forma de repararse.

El sector salud, las enfermeras, enfermeros, doctoras, doctores, están arriesgando su vida por cuidarnos y hacer frente al virus.

Por favor hagamos lo que nos toca, quedémonos en casa y salgamos solo a lo verdaderamente indispensable.

Estas semanas son decisivas.

Si todos somos responsables y hacemos lo que nos toca, saldremos adelante y podremos volver a la normalidad mucho más pronto.

A quedarse en casa y ser responsables por favor.

Seguimos en contacto.”

