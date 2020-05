Corral hace llamado a la unidad y Amlo busca su propio interés: Madero

El senador por Chihuahua Gustavo Madero dejó claro que la diferencia entre legisladores locales y los federales de Morena es que no siguen la voluntad del presidente, por lo cuál muchas veces no los tomas en cuenta, aunque eso no afecta sus ganas de trabajar por Chihuahua.

Explicó que el gobernador Javier Corral Jurado jamás ha obligado ni presionado para la aprobación de alguna ley, a diferencia del presidente.

“En el caso de López Obrador, sigue politizando lo que es una gran falla, cuando todos tenemos un enemigo enfrente que hoy es el Covid-19 es fácil hacer un llamado de unidad, pero no, busca tener respuestas de asuntos personales solo para él; incluso, a los empresarios les dice que no le gustan sus “moditos” porque no fueron sus propuestas. En el caso de Javier Corral veo una forma distinta de enfrentar la crisis y cada vez busca másd respuestas colectivas de toda la sociedad”, dijo.

Agregó que la única manera de reunir a la iniciativa privada, congreso, e incluso exgobernadores para salir adelante es un buen líder cómo lo está haciendo Corral Jurado, y en éste sentido se debe ver por encima de sus rencillas.

“Se eleva el compromiso, por eso yo sí creo que debe haber colaboración, no sólo del Congreso sino de todos para las buenas propuestas. Yo creo que las crisis son las que hacen que los liderazgos puedan ser percibidos en su capacidad de acción y vemos como los liderazgos en el mundo, incluso en países con gran confrontación, están llamando a la unidad”, concluyó.

