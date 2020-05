La mafia del poder que sedujo a México*

Por: Francisco Flores Legarda

“La vejez es una vitrina donde

se muestra lo que fuiste cuando joven.”

Jodorowsky

Andrés Manuel López Obrador repite constantemente que está en contra de la Mafia del poder y que quienes integran ese grupo quieren impedir que él y su movimiento lleguen a la Presidencia de México. Incluso, en las pasadas elecciones, Morena realizó un spot donde AMLO dice: “Están muy nerviosos los de la Mafia del poder porque Morena está creciendo como la espuma”. Pero ¿quiénes son los supuestos miembros de este grupo?

En su libro La mafia que que se adueñó de México… y del 2012 (Grijalbo, 2010) el dirigente de Morena desarrolla la idea de la supuesta Mafia del poder. Según el político tabasqueño “son 30 personajes en total, 16 hombres de negocios, 11 políticos y tres tecnócratas, todos encabezados por Carlos Salinas de Gortari. Son los multimillonarios de México, los que aparecen en la revista Forbes”, escribió.

Según López Obrador, el “régimen” de lo que llama la Mafia del poder se inició con el expresidente Miguel de la Madrid (1982-1988), pero de acuerdo con su versión se profundizó en la Presidencia de Salinas de Gortari (1988-1994) cuando se vendieron empresas estatales a empresarios supuestamente cercanos al presidente.

El ahora presiente considera que los expresidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón continuaron beneficiando al mismo grupo. En la presentación de su libro mencionó algunos nombres, cuando dijo: “Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Germán Larrea, Alberto Baillères, Jerónimo Arango, Emilio Azcárraga, Carlos Peralta, entre otros potentados, además de políticos como Diego Fernández de Cevallos, Enrique Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones y Elba Esther Gordillo, y tecnócratas como Francisco Gil, Guillermo Ortiz y Pedro Aspe”.

En 2011, López Obrador dijo que se trataba de 30 personajes en total, supuestamente encabezados por Carlos Salinas de Gortari, algunos de los cuales ya han fallecido como Lorenzo Servitje, Lorenzo Zambrano y Roberto Hernández, y otros, al parecer, ya han salido de esa lista, como Slim, Azcárraga Jean y Salinas Pliego.

Las acusaciones de AMLO contra estos personajes están enmarcadas en las campañas presidenciales que ha hecho desde 2006 y generalmente se han quedado en el terreno de las declaraciones, por lo que aquí te presentamos las polémicas entre AMLO y algunos de los personajes más relevantes de esta lista. Al final, te damos la lista completa, nombre por nombre, de los personajes a los que López Obrador ha señalado como miembros de este grupo.

CARLOS SALINAS DE GORTARI

López Obrador se refiere a Salinas como el “jefe de la Mafia del poder”. Incluso cuando los adversarios políticos del tabasqueño lo han retado a debatir, él ha dicho que el único con el que le interesa debatir es con Salinas. Sin embargo, ante este llamado el expresidente ha dicho que sólo está concentrado en sus actividades particulares.

La rivalidad entre estos dos políticos se tensó cuando AMLO acusó a Salinas de ser quien orquestó los videoescándalos de 2006 donde se exhibía a funcionarios de AMLO recibiendo dinero.

CLAUDIO X. GONZÁLEZ

Presidente de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y fundador de Mexicanos Primero

Si Salinas es el jefe, Claudio X. González sería el promotor de la Mafia del poder. AMLO ha señalado que es en casa de este empresario donde se reúne este grupo. La enemistad entre estos personajes es clara, el político tabasqueño se ha referido a este empresario como “delincuente de cuello blanco”, mientras que Claudio X González comparó a AMLO con Donald Trump por dividir al país.

ROBERTO HERNÁNDEZ

Empresario mexicano y presidente honorario del Consejo de Administración de Banamex

Este empresario es, junto a Claudio X. González, otro de los acusados por AMLO de difamar el proyecto económico de Morena. Según López Obrador, estos empresarios promueven reuniones “para envenenar a verdaderos empresarios en contra de nosotros (Morena)” al compararlo con el expresidente de Venezuela Hugo Chávez o el actual Nicolás Maduro, y advertir, según ellos, que el futuro económico de México sería como el presente que padece ese país.

GERMÁN LARREA

Director Ejecutivo de Grupo México

Según AMLO, durante el proceso de privatización de las empresas del Estado, Salinas le “entregó la mina Buenavista del Cobre a un precio de regalo” convirtiéndolos en socios y miembros de la Mafia. En este proceso, según López Obrador, inició el “Porfiriato moderno”, ya que se entregaron empresas públicas, como la mina de Cananea a la familia Larrea, “negocio que hicieron en secreto”. López Obrador escribe que esta mina, entregada en 1990, fue vendida en 475 millones de pesos, aunque un año antes, en 1989, Nacional Financiera la valuó en 2,000 millones de pesos.

FELIPE CALDERÓN HINOJOSA

Expresidente de México 2006–2012

Felipe Calderón ganó la elección para presidente de México por un diferencia de 0.56% frente a López Obrador. Este triunfo fue una sorpresa, pues el candidato de la izquierda era el favorito en las encuestas.

AMLO desconoció los resultados oficiales y encabezó un plantón en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México que duró 48 días. Calderón era el “presidente espurio” para López Obrador, pues consideraba que le habían robado la elección y que él era el verdadero ganador. AMLO proclamó entonces el “gobierno legítimo”, una especie de gabinete espejo con él como “presidente legítimo”.

VICENTE FOX QUESADA

Expresidente de México 2000–2006

En 2004, Vicente Fox solicitó, por medio de la PGR, un juicio de desafuero para que AMLO, entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, pudiera ser juzgado por haber desobedecido una orden judicial que impedía que se construyera una vía de acceso a un hospital privado sobre un terreno expropiado.

En 2005 la Cámara de Diputados decidió quitarle el fuero a AMLO para que pudiera ser juzgado; sin embargo, este tema estaba en la discusión política y se organizó una marcha en apoyo a López Obrador con más de un millón de asistentes. Este conflicto fue visto por analistas políticos como un intento para dañar la carrera de AMLO por la Presidencia.

La enemistad entre López Obrador y Fox creció. Durante la campaña de 2006 el tabasqueño le dijo al expresidente en un mitin: “cállate chachalaca”; esta frase fue usada por sus adversarios para crear la campaña negra en su contra y exhibirlo como intolerante.

El conflicto no ha terminado, 11 años después, en 2017 y en vísperas de la elección presidencial de 2018, Vicente Fox dijo “yo me voy a encargar, yo personalmente, de que ese cuate (AMLO) no llegue (a ser presidente)”.

ENRIQUE PEÑA NIETO

Presidente de México 2012 a la fecha

En vísperas de la elección presidencial de 2012, AMLO señaló que “Peña Nieto es el candidato de la Mafia del poder en México”, incluso mencionó que medios de comunicación como Televisa y Milenio querían imponerlo en la Presidencia. Se cumplió lo que apuntaban las encuestas y Peña Nieto ganó la elección presidencial, dejando a AMLO en segundo lugar.

EMILIO AZCÁRRAGA JEAN

Presidente del Consejo de Administración de Televisa

Para López Obrador, la relación con Azcárraga era buena pero se fue deteriorando hasta convertirse en uno de sus principales adversarios. AMLO considera que el dueño de la televisora más importante de México, Televisa, le ganó la ambición por el dinero y olvidaron “el deber de informar con objetividad” al apoyar la guerra mediática en su contra en el 2006 que promovían ciertos grupos empresariales.

MARGARITA ZAVALA

Excandidata independiente a la Presidencia de México y esposa del expresidente Felipe Calderón

Después de que Margarita Zavala colocó a AMLO como el único adversario a vencer rumbo al 2018, López Obrador dijo que Zavala era, junto a su esposo Felipe Calderón, miembro de la Mafia del poder. Según López Obrador piensa, el PRI, el PAN, Salinas y Felipe Calderón quieren que Zavala sea la candidata del PAN a la Presidencia: “lo que están haciendo es buscar unir a los integrantes de la Mafia el poder en contra nuestra, pero no lo van a lograr, no van a impedir que haya un cambio en México”.

LOS NUEVOS INTEGRANTES

MIGUEL ÁNGEL YUNES

Gobernador de Veracruz 2016– a la fecha

Yunes aseguró que López Obrador recibió dinero por parte del exgobernador priista de Veracruz, Javier Duarte. “Si lo demuestra renuncio a la política. Si no es cierto, que deje el poder”, le respondió AMLO al actual mandatario veracruzano. Esta historia de acusaciones llevó a López Obrador a calificar a Yunes como “un pupilo más de la Mafia del poder”.

RICARDO ANAYA

Candidato a la Presidencia por la coalición Por México al Frente

Ante la propuesta de Ricardo Anaya de buscar un frente común con el PRD para la elección presidencial de 2018, López Obrador aseguró que esa propuesta “es como un frente único, la verdad, de lambiscones y de paleros”. Y que si bien esa alianza no la formaron en la elección del Estado de México, esos partidos “están de paleros de la ‘Mafia del poder en Edomex”. Y aunque Anaya no era parte de este grupo, según AMLO sí es “aprendiz de mafioso”.

ENRIQUE OCHOA REZA

Expresidente Nacional del PRI

AMLO escribió en Twitter que Enrique Ochoa lo ataca en radio y televisión “por órdenes de la mafia”. En días anteriores el presidente del PRI lo retó a debatir, sin embargo, AMLO ha dicho que no le interesa debatir con “achichincles y voceros de la mafia”.

