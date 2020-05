‘Cata’ Domínguez: “Lo que vende es que vaya mal a Cruz Azul”

El histórico jugador de ‘La Máquina’ se sinceró con Fox Sports sobre cómo reemplazar el club celeste tras comenzar la Liga MX de forma difícil y contó detalles de la curiosa sustitución incorrecta ante Morelia en la jornada 8.

Al minuto 93 del partido, Robert Dante Siboldi buscó reemplazar a Jonthan Rodríguez con Jaiber Jiménez. El auxiliar del Cruz Azul entregó la tarjeta de cambio con un ’21’ que parecía ‘4’.

“No me explicaba el porqué, mis compañeros me explicaban dentro de sí si era en verdad al que iban a sacar”, dijo el ‘Cata’ a Fernando Schwartz. “Era un partido histórico para mí pero no pasa nada. Primero es el equipo, que ganó ”.

Lo histórico fue que en ese encuentro se verá en el segundo jugador con más partidos en primera división de ‘La Máquina’ con 450 encuentros, detrás de Ignacio Flores con 471.

Además, el defensor elaboró ​​sobre cómo ejecutar el equipo tras iniciar el Clausura 2020 con dos derrotas consecutivas:

“El equipo vino de menos a más. Personalmente me empecé a sentir mejor durante las jornadas … Ahorro lamentablemente se paró por esta pandemia ”, dijo el nativo de Arriaga, quien apuntó que a partir del empate a tres ante Toluca el equipo comenzó a mejorar.

Al momento de la suspensión por el coronavirus, los celestes se encuentran en la primera posición con 22 puntos, algo que el ‘Cata’ dice no siempre gusta en el medio futbolístico.

“Lo que vende aquí es siempre que le vaya algo mal al Cruz Azul. Algo que le pase al Cruz Azul porque es lo que suena en todos los lados ”, puntualizó Domínguez.

