¡No aguantaron más! Estos famosos se divorcian en plena cuarentena

Es bien sabido que ante el confinamiento al que miles de personas al rededor del mundo tuvieron que someterse debido a la pandemia por el Covid-19, sin embargo, muchas parejas no aguantaron el encierro con sus parejas y recurrieron al divorcio.

Tal es el caso de Kristin Cavallari y Jay Cutler, quienes tras una década de amor y tres hijos en común, anunciaron su divorcio.

Cavallari brincó a la fama en su adolescencia, cuando se dio a conocer como figura del reality en Laguna Beach. También pasó por The Hills y Dancing With The Stars hasta que se lanzó como empresaria con la marca de joyas Uncommon James, mientras que Cutler, es referente del mundo deporte. Fue estrella de la NFL; jugó para los Denver Broncos, Chicago Bears y se retiró en 2017 con los Miami Dolphins.

Cabe destacar que Cavallari y Cutler se casaron en 2013 y tienen a Camden, de 7 Jaxon de 5 y Saylor de 4. Además juntos protagonizaron el reality Very Cavallari, que abrió las puertas de su intimidad como familia.

