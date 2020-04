Rosalía arma Karaoke para cantar con sus fans en la cuarentena

La cantante española, Rosalía ha pasado la cuarentena tratando de animar a sus seguidores a través de Instagram, conviviendo con ellos y haciendo videos en vivo.

En esta ocasión Rosalía montó su propio Karaoke dando a sus fans la opción de elegir las canciones que quisieran que ella cantara.

Los admiradores de la cantante no se hicieron esperar y le pidieron que interpretara temas de otros artistas como Don’t start now, de Dua Lipa, Beautiful de Christina Aguilera, God is a woman de Ariana Grande, entre otras.

La interprete de ‘Con Altura’ fue publicando cada canción en sus historias de Instagram, por lo que algunos usuarios, se dieron a la tarea de grabar los clips, los cuales fueron publicados en las otras redes sociales como Twitter.

Rosalía, ha dado mucho de que hablar desde el inicio de la cuarentena por Covid-19, ya que se ha unido a otros artistas que han cambiado su look estando en casa y ha colaborado con otros artistas a través de sus redes.

