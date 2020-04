Atienden Dspm, Sedena y Gobernación reporte de 680 fiestas escandalosas

El director de Seguridad Pública Gilberto Loya Chávez, informó mediante un enlace virtual, que tan solo el fin de semana atendieron el reporte de 680 fiestas escandalosas donde tuvieron que solicitar la intervención de Sedena y Gobernación con clausuras de negocios y multas, por personas que no obedecen el decreto de no fiestas, y no salir de casa.

El protocolo es en primer instancia atender la llamada en el 911, acudir al domicilio o local solicitar se detenga de no hacer caso interviene gobernación con clausura y Sedena, de no funcionar se procede con arrestos y multas.

Explicó que el reporte de fiestas del fin de semana fueron tan solo 680 llamadas la noche del sábado, por lo que en conjunto con gobernación y Sedena atendieron el llamado y realizaron recorridos, en atención se clausuraron algunos establecimientos como un taller mecánico en la colonia Panamericana, otro local en la Diego Lucero. La mayoría de las denuncias se registraron en el Distrito Villa, Morelos, Colón y Ángel.

Detalló que las sanciones de multa fueron por parte de gobernación y en donde fue necesario se aplicó el reglamento de justicia cívica, aunque en ésta ocasión no registrados detenciones, la sanción son de 72 horas de arresto y hasta 12 mil de multa.

Reconoció la labor del Ejercito Mexicano por que en dos ocasiones no querían hacer caso y tuvieron que intervenir con seguridad perimetral, subrayó que no hubo lesionados.

