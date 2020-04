Jurgen Damm: “No estuve a la altura de lo que le costé a Tigres”

El volante mexicano aseguró que ya sabe en qué equipo jugará después de la presente y pausada temporada, pero por respeto a la institución regia, no revelará el nombre aún.

La historia de Jurgen Damm y los Tigres de la UANL vive sus últimos capítulos. Desde que el jugador mexicano expresara su deseo de salir, la institución felina lo relegó, tanto en el terreno de juego real, como el virtual. A pesar de ello, Damm no le guarda rencor a los Tigres y se sinceró sobre su paso en dicha escuadra.

“En el aspecto deportivo de acuerdo al valor que tuve, que he sido de las transferencias más caras en la historia del club, sí siento que quedé a deber, que no estuve a la altura de lo que costé, a los que fue mi contratación, pero tengo que ser muy consciente, autocrítico, saber que las lesiones y los bajones me afectaron mucho para no cumplir el objetivo que era ser un jugador que aportara muchos más a la institución”,mencionó el canterano de los Tuzos del Pachuca en entrevista para TUDN.

Además, el futbolista recordó su buen rendimiento en partidos decisivos con la escuadra dirigida por Ricardo Ferretti. “Me voy tranquilo porque sé que fui importante en los títulos contra Pumas,América,dos Campeón de Campeones, jugamos siete Finales, Concachampions, Libertadores, y en todas gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar y ser importante”, relató Damm.

Finalmente, el mediocampista comentó que es un hecho su salida de la institución regiomontana y se esperará para revelar el nombre de su próximo club, el cuál podría ser de la MLS. “Todo eso se hablará al final del torneo, ahorita como lo he dicho estoy metalizado cien por ciento en Tigres, pero mi representante Paulo Hernández y yo hemos tomado la decisión, tenemos algo concreto, pero lo más sensato y respetuoso por la afición y mi institución que hoy en día es Tigres, es esperar a los momentos adecuados para anunciarlo”, finalizó Jurgen.

Según el portal Transfermarkt, los Tigres pagaron 8 millones, 850 mil euros por la carta de Damm.

