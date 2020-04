Antonio ‘Turco’ Mohamed: “Si la Liga no termina, el título debe quedar vacante”

Así lo manifestó el técnico de Rayados en charla con AS México, y señaló que el campeón debe definirse deportivamente, no en los escritorios.

El director técnico de Monterrey, Antonio “Turco” Mohamed, se refirió a la reanudación de la Liga MX y en diálogo con AS México dijo que confía que el título del Clausura 2020 pueda definirse deportivamente y no en los escritorios: “Lo mejor que puede pasar es que se termine el torneo, y que gane el que mejor haga las cosas dentro del campo de juego. No creo que la Liga quede inconclusa, pero si por una cuestión extrema no se termina, el título debe quedar vacante”.

Sobre los rumores que circularon sobre la posibilidad de que el campeonato se entregue por decreto a la Máquina, en caso de que el certamen se cancele, opinó: “Si le dan el título por su posición en la tabla, en la fecha 10, no creo que ni Cruz Azul, ni su afición lo disfruten. No es deportivo. Menos en un torneo, donde el año pasado fue el campeón el octavo”.

Mohamed también habló del desempeño de Monterrey en la Liga, y destacó el juego del equipo y haber alcanzado la final de la Copa MX, que disputará ante Tijuana. “Sabemos que a clasificación a la Liguilla está muy difícil, pero mientras matemáticamente tengamos chances, las vamos a aprovechar. Usaremos lo que resta del torneo para sumar la mayor cantidad de puntos posibles en el torneo e ir por nuestro gran objetivo, que es ganar la Copa”, señaló.

“Los últimos cuatro, cinco partidos el equipo jugó bien, como ante el América, Necaxa, San Luis, Chivas o Toluca, donde merecimos ganar y no pudimos. No estábamos bien en las áreas, estábamos fallando en la puntada final. Ojalá que cuando volvamos, podamos volver a tener esa solidez defensiva y mejorar la contundencia adelante, porque en el desarrollo de los encuentros estamos bien, nos falta el reflejarlo en el resultado”, concluyó.

