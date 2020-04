Analizan diputados y autoridades estatales la situación de seguridad en la Entidad ante la presencia del COVID-19

Integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso de Chihuahua, realizaron reunión virtual de trabajo con el Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche Espejel y el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Emilio García Ruiz, a fin de conocer la situación y estrategias en la Entidad, en el tema de seguridad.

La diputada Georgina Bujanda Ríos, presidente de la Comisión mencionada, fue quien encabezó dicha reunión en la cual se especificaron las estrategias que se han implementado en Estado, en cuestión de seguridad, tras la llegada del virus del SARS-CoV2.

Respecto de la coordinación que hay entre Federación, Estado y municipios, el Secretario de Seguridad, señaló que todos los días se revisan los acontecimientos en cada una de las corporaciones y se llega a acuerdos conjuntos y de colaboración inmediata, por ello enfatizó que sí hay una coordinación y se trabaja para evitar que se susciten casos que no se puedan atender, en materia de seguridad.

En lo relativo a la supuesta incidencia de violencia intrafamiliar, se informó que ya hay un esquema de apoyo, a través del 911, del Instituto Chihuahuense de las Mujeres y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado; mediante el cual, se da asesoría, apoyo psicológico y en su caso la intervención de las autoridades.

Referente a la situación en los CERESOS del Estado, Peniche Espejel informó que en el reclusorio 3 se construye un módulo para contener a aquellos reos que tienen ciertas características de infección por el virus, y que no pueden estar con el resto de la población penitenciaria.

Además, existe una trazabilidad de los internos que ingresan a los centros de reclusión, de manera que desde que son detenidos en la Fiscalía, hay un protocolo médico para poder detectar si cuentan con algunas de las características de contagio, y cuando ingresa al centro de reclusión, hay áreas de aislamiento como el caso de las áreas de COC, en las cuales permanecen 14 días y después de que se constata que no es portador del virus, se canaliza al módulo correspondiente.

Dentro del cuestionamiento respecto del trabajo en la delincuencia organizada, el Fiscal General detalló que principalmente se trabaja para evitar que la delincuencia común, ingrese al círculo organizado; por ello se están reforzando y vigilando la correcta aplicación de los programas sociales, dentro de los cuales se brindan apoyos de despensas, trabajo temporal, entre otras cosas más, a las personas que se han visto afectadas por el cierre de empresas y en este momento no están percibiendo sueldo.

Por último, agregó que la FICOSEC destinó alrededor de 25 mdp para apoyo a instituciones de seguridad pública, para material de seguridad como mascarillas, cubrebocas, gel antibacterial, etc., para las personas que laboran en los penales y personal de la SEMEFO.

Para finalizar, la diputada Georgina Bujanda, agradeció la atención e información brindada por parte de ambos funcionarios estatales y les pidió seguir trabajando de manera conjunta, ante esta situación.

Cabe mencionar que en esta reunión virtual, también estuvieron las diputadas Marisela Sáenz, Leticia Ochoa, Rocio Sarmiento; los legisladores Alejandro Gloria, Jesús Villarreal y Gustavo De la Rosa, así como asesores y personal del área técnica del Poder Legislativo.

