Equiparán Hospital Comunitario de Gómez Farías y centro de Salud de Madera: Dip. Jurado

Comunicó la Diputada Paty Jurado que sin duda enfrentamos retos al no poder realizar las gestiones cotidianas de forma física en las dependencias, pero ello no implica que no las sigamos haciendo. Nos encontramos en un tiempo al que debemos adaptarnos a los medios que tenemos al alcance.

Ejemplo de ello, han sido las reuniones que hemos sostenido con las autoridades de salud y de desarrollo económico, con la única finalidad de dar seguimiento a las necesidades de nuestros representados.

Comentó la Diputada de Acción Nacional, que es grato saber que el Hospital Comunitario de Gómez Farías contará con una inversión de 13.9 mdp para reforzamiento de equipo médico, y 31.5 mdp en el Centro de Salud Madera.

Durante estas gestiones, puso sobre la mesa las necesidades que le han solicitado de otras instituciones de salud como del IMSS, que si bien son del Gobierno Federal, pero no cuentan ni con equipo, ni con lo más necesario para protegerse, por lo que también solicitó al Gobierno de Chihuahua,apoyo para ellos. “Todos el personal de salud que esté ayudando a la gente necesita protección y apoyo”, reafirmó Patricia Jurado.

