“EL CABELLO DE ROBERTO”

Este es el relato que trata de dos vidas que se cruzaron por casualidad. Fue apenas por unos breves momentos de su existencia, sin embargo, ambas se vieron dulcemente sacudidas.

En la vida existen cosas comunes a las que damos demasiada importancia; les dedicamos mucho tiempo y atención. Algunas veces hasta nos obsesionamos con ellas. Les hablo del cabello.

De alguna manera, pensamos que éste define nuestra personalidad, que es como un sello distintivo que nos preocupa en demasía. Nos ocupamos para hacerlo lucir, peinarlo, pintarlo, cortarlo, etc.

La mayor parte del tiempo esto no debería ser tan importante; es decir, si no nos gusta como quedó, de antemano sabemos que volverá a crecer, y tendremos una nueva oportunidad para arreglarlo y realizar cambios que se acomoden a nuestro gusto.

Paradójicamente, hay otras situaciones que son verdaderamente importantes de las que deberíamos preocuparnos más como es nuestra salud y la de las personas que amamos. Desafortunadamente no es hasta que la perdemos o la pierde alguien cercano a nosotros, nos damos cuenta de su verdadera importancia y de lo afortunados que somos al tenerla.

Y a propósito de la salud, uno de los males más terribles que aqueja a la humanidad hoy en día, es el cáncer. Esta enfermedad que no respeta edad, sexo, religión, ni posición social o económica. El tumor maligno que te destruye por dentro y se extiende silenciosamente por el cuerpo, y cuando nos darnos cuenta de su presencia, buscamos desesperadamente médicos y tratamientos para hallar la cura.

El tratamiento más común es la “quimioterapia”, el cual consiste en la aplicación de sustancias químicas al organismo. Muy pocos conocemos que la quimioterapia o “tratamiento químico” se utiliza desde la época de la antigua Grecia. Pero no fue sino hasta la década de 1940 cuando comenzó a utilizarse la quimioterapia como tratamiento contra el cáncer. Desde entonces, se han desarrollado y probado muchos fármacos en un intento por encontrar lo más eficaz para combatirla.

Escuchar la palabra “cáncer” asusta. Prácticamente todos conocemos a alguien que se enfermó gravemente o murió a causa del cáncer. La mayoría de las veces, éste afecta a las personas mayores; sin embargo, algunos niños también lo padecen, y si eso ocurre, con frecuencia tienen mayores posibilidades de curarse. Pero no siempre es así.

Es triste saber que un adulto padece esta enfermedad, pero es mucho más duro saber que un pequeño se ve aquejado por ella. Aún y cuando no conozcamos al infante, nuestro corazón se entristece tan solo de pensar en su sufrimiento y el de sus padres, que también luchan contra la temible enfermedad para no perder a su hijo.

Continuando con el relato de cómo estos dos jóvenes se conocieron y enriquecieron sus existencias, es difícil saber cuál de los dos disfrutó más la compañía del otro, sin embargo, me atrevería a pensar que lo fue quien estaba libre de la enfermedad.

Hablemos de los padres de Roberto, nuestro joven del relato. Se conocieron y se casaron a los 19, la misma edad de él. Fue un romance apasionado de juventud, en el que la soledad de ambos fue causada por la desintegración familiar, que trajo consigo un embarazo no planeado.

Los abuelos de Roberto, presionaron para que José Roberto y Violeta, se casaran, para “hacer las cosas bien”. Ante la situación el yerno se vio obligado a dejar sus planes para ir a la Universidad, y empezar a trabajar para mantener a su joven familia.

Como era de esperarse, la joven embarazada se dedicó al hogar y a prepararse para la llegada de su primogénito que, a su corta edad, la llenaba de ilusión.

José Roberto al ver frustrada su aspiración universitaria, se desilusionó y cayó en la bebida, llegando incluso a pensar en la posibilidad de sugerir a su joven esposa la posibilidad de abortar, pero no se atrevió a decírselo porque sabía que Violeta nunca aceptaría.

Después de varios meses de lamentar su ´mala suerte´ y bajo los efectos del alcoholismo, el futuro padre desarrolló rencor hacia Violeta, lo que se tradujo en poco tiempo en violencia doméstica.

Al nacer el niño (Roberto), Violeta decidió dejar a su marido, pensando en su propio bien y el de su bebé. Huyó de noche, apenas con lo que llevaba puesto, algo de ropa para ella y el bebé, porque sospechaba que José Roberto la vigilaba, además de que la tenía amenazada si intentaba huir.

Aprovechando que el marido dormía en una de sus tantas borracheras, se dirigió a Ciudad Juárez. Al cabo de un tiempo, con mucho esfuerzo y aceptando cualquier trabajo, la joven madre se fue abriendo camino en la vida para ella y su amado bebé.

Roberto creció con su madre soltera, a la que ayudaba desde niño. Ya con 19 años de edad, el joven terminó los estudios de preparatoria y se sentía orgulloso de haber aprobado el examen para ingresar a la Universidad Tecnológica de aquella frontera.

Estaba entusiasmado por completar la carrera de Ingeniería, y al mismo tiempo continuar trabajando como mesero en un restaurante, aunque ello implicara dormir 5 o 6 horas cada noche, porque quería seguir ayudando a su madre, que trabajaba en una maquila y lavaba ropa ajena los fines de semana para completar el gasto.

Roberto no se detenía a pensar en los sacrificios de él y su madre hacían para salir adelante, porque no daba cabida a que la desesperanza invadiera su corazón. Ambos asistían cada domingo a misa para agradecer a Dios que se tenían el uno al otro, y que no les faltaba techo y un pan que llevarse a la boca.

En otra historia paralela que tiene conexión con este relato, había un matrimonio bien avenido e integrado por dos profesionistas, Josué y Pamela. Hacía 18 años que habían contraído matrimonio y 10 tratando de embarazarse, lo que finalmente consiguieron con la venia de Dios, que los había bendecido con un hermoso bebé al que bautizaron como Tomás.

Tommy, como le decían de cariño, era dulce y sonriente, siempre de buen humor. Pero la mala noticia llegó cuando apenas tenía dos años de edad, le diagnosticaron Leucemia. La leucemia es un cáncer de los glóbulos blancos (leucocitos) y es el tipo más común en niños. Generalmente, la leucemia infantil se cura con tratamiento: quimioterapia, medicamentos y radiación. En algunos casos, un trasplante de médula ósea y de células madre puede ayudar.

Así pues, luego de recibir tan terrible noticia, Tommy se había visto sometido a fuertes tratamientos de quimioterapia y ya había perdido todo su cabello. Lo que no había perdido era su buen ánimo ni la esperanza de verse curado.

Los padres de Tommy lo consideraban un ángel enviado por Dios y le habían inculcado una fe inquebrantable. En los días más duros de su enfermedad, el pequeño hablaba de que moriría pronto “para al cielo con mi padre Dios”. Él mismo infundía en sus padres la resignación de perderlo a tan temprana edad; como es de suponer, eso les rompía el corazón sus padres que, impotentes ante la situación, oraban cada noche y pedían por su hijo.

Un día Roberto se encontraba en un centro comercial y de repente se sintió observado por un pequeño de entre 6 y 8 años de edad. Al volverse para mirarlo, el niño le exclamó: “¡Que alto eres!”, con palabras de admiración, pero con su mirada llena de tristeza.

Tú también crecerás igual o más que yo, respondió Roberto; No, contesto el niño al tiempo que se retiraba la gorra de su cabeza calva, tengo cáncer y me voy a morir. Por unos segundos Roberto guardó absoluto silencio sin saber qué decir, luego reaccionó y le preguntó su nombre al pequeño y dónde se encontraba su madre, “me llamo Tommy y mi madre es aquella señora de allá”, señalando hacía el lugar donde ella se encontraba.

Sin dudarlo, Roberto se acercó a la señora y preguntó: disculpe, ¿es usted la mamá de este niño? Si, ¿por qué?, respondió intrigada y hasta con cierta desconfianza; quisiera saber si estarán ustedes un rato más en la tienda, inquirió Roberto. Seguramente si, contestó la madre de Tommy, acabamos de llegar y pienso que estaremos aquí una hora más, agregó. Sin darle tiempo a reaccionar, Roberto, con voz suave pero firme la serenó con un “no se preocupe y no desconfíe”, solo quiero mostrarle algo a su hijo, si me permite regreso de inmediato. Entonces salió corriendo por los pasillos del centro comercial y al salir tomó su anticuado miniauto para dirigirse a su casa, la que se encontraba muy cerca de ahí.

Al cabo de unos minutos ya se encontraba de vuelta, buscó al niño y a la madre hasta que los localizó. Al acercarse a ellos, Roberto se quitó la gorra que llevaba puesta y le mostró su cabeza rapada al niño; Tommy lo miró asombrado, y sin entender que pasaba, el recién conocido le explicó: “mira, eso que viste hace rato no era mi cabello, era una peluca, yo también estoy calvo porque también tuve cáncer, pero logré vencerlo y tú también lo harás, y crecerás tanto o más que yo”, al tiempo que lo abrazó y lo besó en la frente.

Instantes después, Roberto se incorporó y se alejó sonriendo, mientras el niño esbozaba una enorme sonrisa en los labios y una llama de esperanza brilló en su mirada.

Pamela, la madre de Tommy no daba crédito a lo que ocurría frente a ella, entretanto pensaba en su interior qué mujer habría criado a ese hombre que hacia solo unos momentos le había cambiado totalmente la expresión e iluminando el rostro a su pequeño.

Cuando reaccionó por completo, el joven ya se había marchado. Volteó en todas direcciones para alcanzarlo y agradecerle, sin embargo, éste ya se había perdido de vista.

De regreso a su casa, Pamela apenas abrió la puerta y llamó a Josué, su marido y emocionada le contó la increíble historia que recién había vivido junto a Tommy. Ambos padres, con lágrimas en los ojos abrazaron a su pequeño, en cuyo rostro irradiaba felicidad y amor.

No hace falta decir que Roberto y Tommy recibieron una gran dosis de alegría, de fe y de esperanza en esta historia compartida. Y a quienes conocemos lo sucedido, nos permite fortalecer nuestra fe y creer nuevamente en la especie humana, porque nos damos cuenta que aún en las difíciles circunstancias que estamos viviendo, existen personas extraordinarias que son héroes anónimos, quienes con un gesto de sacrificio son capaces de convertir una sencilla acción, en un enorme acto de generosidad para llenar los corazones de felicidad y que a pesar de las pruebas difíciles a las que nos enfrentamos, nunca debemos dudar de nuestra Fe.

OLIVIA ROMO

Abril 2020

