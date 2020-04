Cielos mayormente nublados y vientos fuertes para el fin de semana

– Según el pronóstico la temperatura mínima para los próximos tres días será de 11 grados centígrados y la máxima de 31°C

Según el pronóstico de la Coordinación Municipal de Protección Civil, para este fin de semana se esperan cielos mayormente nublados, con temperatura máxima de 31 grados centígrados y mínima de 11, además de fuertes vientos para los días viernes y sábado, por lo cual se pide a la ciudadanía el continuar con las indicaciones que emite la autoridad y prevenir accidentes en el hogar.

Para el viernes la temperatura más alta será de 30 grados y la más baja de 17, mientras que el sábado llegará a 31 y 12 grados y el domingo a 30 y 11, respectivamente, con una alta probabilidad de que se registren ráfagas de viento de hasta 52 y 54 kilómetros por hora durante las tardes.

Aunque el clima se mantendrá estable, no hay que dejar de lado las recomendaciones que sigue emitiendo la autoridad respecto a los vientos para prevenir accidentes, así como permanecer en casa debido a la contingencia actual del Covid-19 y evitar contagios, utilizando cubre bocas, guardando la sana distancia y lavándose constantemente las manos.

Además, debido a que aún las noches y madrugadas siguen tornándose frescas, no hay que olvidar las medidas básicas de autocuidado para evitar problemas respiratorios u otros relacionados al frio.

Sigue estas recomendaciones:

Debido a la actual contingencia, no salgas de casa, salvo a lo estrictamente necesario

No visites lugares concurridos ni realices reuniones o fiestas que generen posibles contagios o escándalos

No arrojes cerillos, colillas de cigarro u otros objetos encendidos a pastizales o lotes baldíos

Evita la quema de pasto o basura

Mantén limpio de maleza y basura los alrededores de tu vivienda

No deposites ramas de árboles ni basuras en lotes baldíos

Resguarda basuras en bolsas o tambos y si requieres deshacerse de objetos de gran tamaño, utiliza los macrocontenedores que instala el Municipio en las diferentes colonias

Retira de azoteas láminas u objetos que puedan caer con la fuerza del viento

Si observas un incendio, árbol a punto de caer o alguna otra situación riesgosa, repórtalos de inmediato a la línea 9-1-1

