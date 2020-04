Yoshimar Yotún tiene miedo de regresar a la Noria

El centrocampista peruano dijo que pidió rutinas en casa para su recuperación.

Yoshimar Yotún, centrocampista de Cruz Azul, confesó que siente miedo de ir a las instalaciones de La Noria, por lo que pidió rutinas para realizar en su casa durante la contigencia del coronavirus.

“El club me dio todos los implementos para poder hacer mis ejercicios de recuperación en casa. Pedí eso porque tengo niños y me da temor ir a las instalaciones de Cruz Azul”, expresó en entrevista con Radio Ovación.

Yotún, quien se encontraba en plena rehabilitación de la lesión en el quinto metatarsiano del pie izquierdo cuando se interrumpió la Liga MX, consideró que la pausa le ha hecho bien.

“El doctor me dijo que mi recuperación iba a tardar un mes y ya lo cumplí. Me sacó un estudio y faltaba pegar un poco. Como todo ha parado, me ha dado cuatro semanas más. Por mí, quisiera estar corriendo, el receso me ayuda a recuperarme y no perderme muchos partidos. Estoy mucho mejor”, dijo.

Récord

Comentarios