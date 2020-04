Reta magistrado a consejero estatal para detener reforma electoral

El magistrado Luis Villegas Montes dedicó un escrito al consejero jurídico del Gobierno del Estado, Jorge Alberto Espinoza Cortés en donde le pide que no permita que pase la propuesta de reforma a la Ley Electoral del Estado con elecciones primarias y la segunda vuelta, pues aseguró que éstas vienen a subvertir la naturaleza del sistema electoral en el Estado de Chihuahua, a abrogar de facto el régimen de partidos, a confrontarlo con el marco constitucional imperante en México.

De manera textual el magistrado expreso: “respuesta al Sr. Consejero: Que se limita a atacar y no responde. Que es muy penoso. Que me diga todo lo que quiera pero debatiendo. Que defienda ideas. Que me diga lo que guste y que me insulte pero que explique esa reforma idiota. Que lo reto a debatir dónde, cómo y cuando quiera pero que expliquen esa mafufada de reforma que están cocinando”.

Finalmente, Villegas Montes lanzó el reto al consejero jurídico para debatir la propuesta de reforma a la Ley Electoral y la supuesta constitucionalidad de las elecciones primarias y la segunda vuelta.

