Es obligación moral utilizar cubrebocas cuando salimos a la calle: Salud

Tras el anuncio de la presidenta Maru Campos para utilizar de manera obligatoria cubrebocas al salir a la vía pública, el director médico de la zona norte Arturo Valenzuela, indicó que es cuestión de moral y responsabilidad social el utilizarlo cada que salen.

“Si bien no es literalmente obligatorio pues no protege del todo el virus, sí es una obligación oral como ciudadanos el uso de uno desechable en la vía pública, no uno N95 porque esos son para personal médico, ero es preferible tomar todas las medidas preventivas si tenemos la necesidad de salir a la calle”, dijo.

El doctor exhortó a mantener la sana distancia y recomendó a la población no se confíen nunca de que un cubrebocas los va a proteger del todo, ya que es un método extra sobre todo cuando la sana distancia se ve afectada como al usar el transporte público, o en un área de trabajo donde el espacio se ve reducido.

Además, es importante recalcar las indicaciones preventivas de la autoridad sanitaria, tales como lavarse las manos frecuentemente con jabón, toser en el doblez del brazo, usar gel antibacterial, evitar el contacto con saludo de mano, beso o abrazo y en caso de sospecha ante síntomas del virus, puedes llamar al Centro de Orientación Médica y Psicológica del Municipio al teléfono 200-48-10.

Comentarios