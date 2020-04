Happy de Pharrell Williams es la canción más famosa de la década

La canción de 2013 es la más reproducida en la radio y televisión del Reino Unido en la década 2010-2019.

La canción ‘Happy’ de Pharrell Williams fue la canción más tocada de la década de 2010 en el Reino Unido.

El sencillo de 2013 encabezó una lista de las canciones más reproducidas en la radio y televisión del Reino Unido desde 2010, con ‘Rolling In The Deep’ de Adele en el número dos y ‘Moves Like Jagger’ de Maroon 5.

El DJ de radio de la BBC, Scott Mills, quien presentará el especial de ‘Las canciones más reproducidas de la década’, dijo: “Cada canción que tocaremos en este programa es un éxito absoluto que habrás conocido y amado en los últimos 10 años, e interpretaré todo el Top 40 en su totalidad”.

“Así que prepárate para cantar colectivamente. Seguramente voy a estar haciendo eso, pero afortunadamente fuera del micrófono”.

Otras estrellas de renombre que figuran en la lista incluyen a Ed Sheeran, Bruno Mars, Rihanna y Katy Perry.

