AMLO perderá mayoría en el Congreso en 2021, esa será su Revocación de Mandato: Rocío Reza

La Presidenta del PAN en el estado Rocío Reza Gallegos señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca aparecer en las boletas del 2021 en un intento desesperado ante la desaprobación que ha tenido su gobierno por no manejar de manera correcta la crisis que hoy enfrenta el país.

“Serán los ciudadanos, quienes quiten el control del Congreso a AMLO en el 2021, esa será revocación de mandato, no ha mostrado ser el liderazgo que necesita México ante la crisis más fuerte que hemos tenido en mucho tiempo, es evidente que lo que busca es aparecer en la boleta pensando que puede mantener la mayoría en el órgano legislativo y concentrar el poder en su partido pero no lo vamos a permitir”

Lo anterior luego de que el titular del ejecutivo federal propusiera adelantar al 2021 la consulta sobre la revocación de su mandato “Les ofrezco adelantar la fecha que no sea hasta 2022, que la hagamos, aprovechando que van a haber elecciones (federales), el mismo día”, dijo López Obrador.

Además de ello el Presidente manifestó tener control total sobre las decisiones del poder legislativo violentando la división de poderes al señalar “Podemos hacer el cambio en la Constitución, yo envío mañana la iniciativa de reforma constitucional y se puede porque se tendría la mayoría absoluta tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados y también en los congresos locales” según lo dicho en la conferencia de prensa diaria.

Rocío Reza indicó que López debe dejar de lado sus revanchismos políticos que intentan seguir dividiendo y polarizando al país cuando lo que se requiere es un jefe de estado que piense en el bienestar de los mexicanos y en la construcción de propuestas con todos los sectores.

“No estamos a los tiempos que marque el Presidente. La situación que atravesamos en el país derivado de la mayor crisis sanitaria y económica de los últimos 100 años amerita una visión de Estado que en estos momentos desafortunadamente no tenemos, por ello debemos unirnos todos los actores políticos, líderes de opinión, sectores productivos, ciudadanos para sacar adelante los problemas que la 4t no ha podido resolver, es momento de unir todas las buenas voluntades” Finalizó.

Acción Nacional reitera su compromiso para impulsar políticas públicas para que los efectos colaterales causados por la pandemia causen el menor daño posible en la calidad de vida de las personas, además de aplicar los principios de solidaridad y subsidiaridad en cada acción que se emprenda desde el Partido.

