“Que la apaleen”: Pedro Sola arremete contra mujer que no respetó el aislamiento

A través de las redes sociales se difundió un video en el que muestra en momento en el que una mujer insulta a un paramédico, luego de que le señalaran que los lugares recreativos se encuentran cerrados por la pandemia del coronavirus.

El video se volvió viral y la mujer fue conocida como #LadyCasas. Pedro Sola también comentó las imágenes y señalo que la mujer debería de ser apaleada por romper el aislamiento en plena crisis por el Covid-19.

Por medio de su cuenta de Twitter, el conductor de Ventaneando arremetió contra la mujer e incitó a sus seguidores a la violencia, ya que consideró que era “majadera y prepotente”.

“Merece que la apaleén. Mujer majadera y prepotente. Así la ha de ir”

Pedro Sola

Tras su comentario, algunos usuarios criticaron la acción de Pedro Sola al considerar que en ningún momento se debe de pedir que se golpee a alguien y menos si se trata de una mujer.

es NETA que estas pidiendo que golpeen a una mujer???

Jose Guzmán

@jjoseall

Sin duda es exasperante la actitud que asume y el comportamiento que tiene, sin embargo, no debemos fomentar violencia por favor

Por su parte otros usuarios criticaron la acción de la persona y señalaron que el paramédico estaba cumpliendo con su trabajo cuidando la salud de ella y de las otras personas.

Rocío Elias

@eliasrocio

Es una pena que su argumento sea insultar a quién tiene como misión cuidar de los demás.

La prepotencia en su natural expresión 😞

la_Carola

@CarolitaRB

¡Qué p*nche coraje! ¡¡¡Qué señora tan nefasta!!!!!! Por qué agrede así?!?! Lo peor es que si se encarna con esa misma prepotencia va a exigir se le atienda

De acuerdo con algunos usuarios el video fue tomado en un retén de la carretera Guadalajara-Chapa antes de entrar a una zona donde hay playa. En las imagenes se escucha decir al paramédico que la zona está cerrada debido al coronavirus.

“Esas son actividades recreativas que no están permitidas ahorita. Por favor señora, tiene que entender que debe retornarse a su domicilio, por favor”

Paramédico

De inmediato la mujer le contestó y le señaló que su intención no era acceder al malecón porque no quería exponer su salud.

“Porque tú no tienes una puta casa, aparte de donde duermes crees que todo mundo somos igual”

#LadyCasas

Debido a dichas palabras y actitud, la automovilista fue bautizada por internautas como #LadyCasas.

SDP noticias

