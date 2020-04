Pide diputado Villarreal a la CFE que no corte la luz

El Diputado Jesús Villarreal que en diferentes municipios como Cuauhtémoc, les han cortado la luz, cuando estamos en una situación de emergencia y cuarentena, donde se carece de trabajo y de poder salir a la calle.

“Es necesario que al Gobierno Federal a través de la CFE, entienda la situación por la que atraviesa todo el país, porque es inconcebible que ante una pandemia como la que se sufre, estén cortando la luz y no se están dando formas de pago o reducciones”.

Ya los gobiernos municipales como el del Gobierno del Estado, han dado apoyos como no cortar el agua a todos los ciudadanos. No es posible que el Presidente con todos los recursos, no ofrezca la manera de ayudar a la población en estos momentos de crisis.

Esta petición no es con la intención de confrontación, sino de que ayuden a la población.

Hay que recordarles a la Federación dice Jesús Villarreal, que es importante que se sumen a darle solución a esta crisis por la que estamos pasando en estos momentos, porque deben imaginarse de como seria estar sin luz y no tener la manera de seguir trabajando y lo peor, sin poder salir bien a la calle.

Cabe mencionar que no se promueve el no pagar, sino lo contrario, pero es sumamente necesario que no corten la energía eléctrica y ofrezcan descuentos para la gente que lo requiera.

