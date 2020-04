Empresarios tortilleros lanzan llamado de auxilio a López Obrador para evitar desabasto

Los líderes tortilleros del país, convocaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a atender directamente la problemática por la que atraviesa su sector, la cual podría redundar en una crisis alimentaria innecesaria.

Refirieron que todos los involucrados en la cadena de producción han hecho lo que está en sus manos para garantizar que las tortillas sigan llegando a la mesas de las familias mexicanas durante la contingencia sanitaria derivada del contagio del COVID-19, a pesar de las pérdidas que está significando su producción para el sector y que ponen en riesgo 440 mil fuentes de empleo.

“Éste es un llamado urgente al presidente para que nos conceda una audiencia, para que personalmente le expliquemos lo que sabemos de la industria de la tortilla quienes estamos detrás del mostrador, para que sepa cómo funciona la cadena alimentaria del maíz y la tortilla y no solo se deje llevar por gente que no come tortilla y que no conoce las cualidades que ésta tiene”.

Explicaron que ante la falta de seguimiento a los acuerdos establecidos en las últimas semanas por parte de las diversas dependencias del Gobierno de México, para estabilizar el precio del maíz, considerado el principal insumo para la elaboración de la masa y la tortilla, el Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana, la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla A.C. y la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortillas exigen al Ejecutivo federal llevar a cabo una audiencia con el sector, antes de que se registra una escasez de este alimento básico en las mesas mexicanas.

El presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana, Sergio Jarquín Muñoz, informó que, a pesar de que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) anunció la aplicación de precios de garantía en el maíz blanco para productores de mediana escala, con el fin de que el precio de este grano no se elevara en el corto y mediano plazo, los intermediarios han aumentado el costo por tonelada hasta en 32 por ciento de febrero a la fecha.

“La producción de tortilla en México está en riesgo porque no existe una interlocución con el gobierno federal para estabilizar el precio de maíz, que es el insumo principal para la elaboración del alimento más importante en la dieta de los mexicanos, pues este grano sigue incrementando su precio, ya que, en febrero, pagábamos 4 mil 800 pesos por tonelada y, hoy lunes 13 de abril, ya tenemos que desembolsar seis mil 350 pesos por tonelada; es decir, nos subieron 300 pesos más en solo dos semanas”, detalló.

