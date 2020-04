Antonio Mohamed: “Veremos si el destino me depara dirigir a la Selección Mexicana”

‘Turco’ expresó su deseo por sentarse en el banquillo del Tricolor

Antonio Mohamed ya triunfó en el fútbol mexicano como jugador y entrenador, pero aún hay un objetivo pendiente en la trayectoria de ‘Turco’ en México.

“Soy un agradecido de este país, aquí hice todo lo que me propuse y veremos si el día de mañana el destino me depara dirigir a la Selección (Mexicana) en algún momento, ese es el único objetivo que me queda por cumplir en este país maravilloso “, aseguró el director técnico de Rayados en entrevista exclusiva con La Última Palabra.

Y es que Mohamed, que llegó al balompié nacional con tan solo 23 años de edad, se asume como un mexicano más.

“A México le debo todo, mis tres hijos son mexicanos, tengo respeto, admiración y amor por este país. Hice toda la vida acá, entonces me siento muy mexicano en todo”, manifestó el argentino.

