Karla Panini deja callados a detractores; “como si no supiera sobrellevar los insultos”

La comediante aclaró si es verdad que cerró sus cuentas en redes sociales por un meme sobre su relación amorosa con Américo Garza.

El jueves 9 de abril, Karla Panini se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de que se difundiera una conversación que supuestamente mantuvo con un fan sobre un meme que hacía referencia a su relación sentimental con Américo Garza.

Después de esta supuesta conversación, varios medios aseguraron que la comediante cerró sus cuentas oficiales en redes sociales. Ante esta extraña polémica, Karla echó mano de la cuenta en Instagram de malinfluencersmx para ofrecer su versión.

A través de un video, Panini señaló que no cerró su cuenta de Instagram, sino que ésta se encontraba en un proceso de verificación y no se mostraba de forma pública.

“No es cierto, no la cerré, en ningún momento la cerré. (La cuenta) está pasando por un proceso porque me están ayudando a la verificación, entonces me están configurando varias cosas”

De acuerdo con Karla Panini desde que inició su carrera se ha tenido que enfrentar al bullying y a diversas críticas. En ese sentido, asegura que ya tiene una maestría en lidiar con ellas, además asegura ya está acostumbrada a que le hagan memes y reconoció que algunos de ellos son muy creativos.

“Como si no supiera sobrellevar los insultos después de 5 años”

Karla Panini

Además, en el video señala que en estos momentos hay cosas más importantes en las que enfocarse por lo que minimizó la falsa polémica sobre si cerró o no sus cuentas en redes sociales.

“Hay muchas cosas de qué hablar que verdaderamente son importantes, no mi cuenta de Instagram”

Habla sobre su amistad con Karla Luna

Sobre su amistad y subsecuente ruptura con Karla Luna -quien falleció hace dos años y medio debido al cáncer que padecía desde el 2012- señaló que ya es cosa del pasado.

“Si hice o no hice, ya pasó”

Por último, la comediante pidió a sus detractores enfocarse en cosas positivas y no centrarse en chismes. Además, señaló que mientras termina el proceso de verificación utilizará únicamente la cuenta de Instagram de malinfluencersmx.

Desde la noche del miércoles 8 de abril se difundió en redes sociales una imagen en la que se podía ver a Karla Panini y Américo Garza y la frase: “Quédate en casa como te quedaste con el esposo de tu amiga”.

Según la misma imagen difundida, Panini habría respondido lo siguiente:

“Qué bonitos salimos. Fue uno de los días más felices de nuestra vida y quédate en casa mi reina ¡pero quédate! Así como nosotros nos quedamos juntos, así contra viento y marea quédate en tu casa, pero quédate”.

Karla Panini es tendencia porque empezaron a decirle por IG que se quedara en su casa así como se quedó con el esposo de su amiga.

Posterior a esto, medios señalaron que la comediante había cerrado su cuenta de Instagram ya que no había soportado las críticas.

