Joel Huiqui rompe el silencio y habla de su famosa mano

El ex jugador de Cruz Azul habló sobre aquella jugada que marcó su carrera como profesional, en la que metió la mano dentro del área para evitar la anotación y después se quedó inerte.

Era sábado, 5 de diciembre de 2009. Semifinal de vuelta del Apertura 2009 entre Cruz Azul y Monarcas en el Estadio Azul. Jugada a favor de la visita con tiro libre, oportunidad de gol, pero Joel Huiqui evitó el primer tanto del partido a los 16 minutos con la mano, jugada que, sin saberlo, lo marcaría para el resto de su carrera futbolística.

Lo que más llamó la atención no fue la flagrante mano dentro del área que ameritaba penal en contra, sino la forma en cómo reaccionó después de eso, al hacerse el desentendido para evitar la pena máxima. Los jugadores rojiamarillos pedían a gritos el disparo desde los 11 pasos, pero Paul Delgadillo decretó falta a favor de los cementeros. De dicha escena, Joel Huiqui dio su versión de lo ocurrido en charla para As México y no se dice orgulloso de lo hecho.

La versión de Huiqui

“Fue en semifinales, cuando jugaba en Cruz Azul, en una falta a favor de Morelia. Pica el balón enfrente de Corona y hubo un rechace. Yo estaba tirado en el piso y mi única reacción fue evitar el gol, vi que venía el jugador de frente y metí la mano. Sabía que iba a ser penal, pero fue solo una reacción. Yo no me levanté por la mañana pensando que iba a meter la mano dentro del área, solo fue reacción”, detalla el ex cementero.

“Ya no contaba esa mano”

En su defensa, explica que dicha jugada ya no contaba, pues el silbante había señalado una falta a favor, antes de la mano. Confesó que su actuación de quedarse inerte en el piso después de lo realizado, es algo que le ha traído burlas entre su círculo cercano: “Si ves la jugada, se reanuda a favor nuestro, ya no contaba esa famosa mano. Obvio no fue lo más correcto. Ya después la reacción de quedarme dormido, hasta mi esposa me hace burla al decirme que me hice el muerto”, dijo de forma sincera el ex seleccionado nacional.

Sus propios memes le divierten

Aquella jugada ha sido ‘bautizada’ en redes sociales como ‘La Mano de Huiquidios’ o ‘La Muertinha’, imágenes que han servido como material para memes, los cuales al mismo Joel no le incomodan: “No me molestan para nada, de hecho, me divierten cada vez que me los muestran mis compañeros de trabajo, mis amigos y mi esposa”.

Las nuevas generaciones, aquellas que no logaron ver a Huiqui en su mejor momento futbolístico, conocieron su paso por el Fútbol Mexicano gracias a imágenes como estas, jugadas que se quedan en el anecdotario y en el pensamiento colectivo de los seguidores al balompié azteca.

