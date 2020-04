Urgente limitar al 100% las actividades; ante la nula transparencia en estadísticas: Bazán

El diputado priísta Omar Bazán, consideró que es urgente el estado de Chihuahua implemente las medidas de prevención por Covid-19 de la fase tres.

Lo anterior, ya que en la fase tres se limita al 100 las actividades pues alguna parte de la población no está obedeciendo el no salir de casa de no ser algo esencial, otros siguen realizando reuniones.

Por otra parte, lamentó que las cifras reales de contagios sea ocho veces mayor a la estadística oficial, como lo previo ayer el subsecretario Hugo López Gatell.

“Tenemos que resguardar a la población. Más cuando por la falta de pruebas para detectar el virus, y la no ver una transparencia en las estadísticas de casos y fallecimientos que muestran, nos arroja ahora públicamente un incremento muy muy considerable”, agregó.

