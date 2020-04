Podría haber más de 430 casos de Covid-19 en el Estado; registran primer muerte en la Capital

Gumaro Barrios Gallegos, subdirector de Epidemiología y doctiro Arturo Valenzuela Zorrilla, director Médico en la Zona Norte, reconocieron que la cifra de contagios por Covid-19 en el Estado podría ser de hasta 430, con base en el Modelo Centinela presentado a nivel nacional, sin embargo corresponden a la cifra gris, personas sin síntomas claros, sin embargo destacaron que de manera oficial con prueba de PCR se tiene un registro de 43 contagios y siete muertes una de ellas en la Capital.

“Podría haber más de 430 casos más en la población de Chihuahua, con ligera sintomatología que no ha requerido una atención como tal, pues el 85% de los pacientes no presentan la sintomatología como tal, no requieren hospitalización”, detalló Gumaro

Por su parte Arturo Valenzuela reiteró que “los casos oficiales son números epidemiológicos confirmados por PCR una base, la cifra gris; es decir, que no se detecta ni confirma de acuerdo con número de casos sólidos, no es ocultar casos, son números estadísticos y así son en todo el mundo”.

De momento hay 43 contagios confirmados se encuentran: 26 en Juárez; Chihuahua 10 ;Bachiniva 2; Ojinaga 1; Namiquipa 2; Meoqui 1; Cuauhtémoc 1. Por institución, la mayoría de éstos casos se encuentran en el IMSS y particulares 32.5% es decir 14 casos; ISSTE 3 casos PENSIONES CIVILES 1 caso. De los 22 pacientes hospitalizados 10 se encuentran estables, ocho graves y cuatro muy graves.

Lamentablemente hay 7 defunciones: Chihuahua Capital 1, Cuauhtémoc 1 y Ciudad Juárez 5 de los cuales tres eran empleados de maquiladoras.

En cuanto a las defunciones, se detalló que están en contacto con el gremio de funerarias a través de Secretaría de Salud y Coespris, para hacer llegar los lineamientos bajo los cuales se debe de trabajar, de cualquier modo realizarán una capacitación extra a las funerarias para refrescar los conocimientos y algunos puntos. Se trabaja con otras dependencias para plantear el tema de que no rechacen las velaciones en caso de tener un paquete previamente comprado.

