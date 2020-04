Es importante conocer cifras reales para que los ciudadanos sean conscientes: diputada

La diputada rocío Gonzalez, consideró favorable el anuncio del gobernador Javier Corral donde solicita no especular sobre cifras de Coronavirus Covid-19, sin embargo reconoció es fundamental conocer las cifras oficiales para que la ciudadanía tome conciencia.

“Sin duda, me da mucha confianza el interés del gobernador de que tengamos datos reales y en tiempo oportuno, ayer comentó que las pruebas del IMSS también las van a procesar en el laboratorio de Chihuahua, esa es una excelente noticia, y sobre todo que las y los chihuahuenses sean disciplinados quedándose en casa”, dijo.

De acuerdo con la secretaría de salud hay 43 casos confirmados del virus en el Estado, siguiendo el modelo Centinela establecido por la Federación se estima que son más de 430 los casos ambulatorios, sin embargo no todos presentan síntomas, no todos acuden al médico y no se les puede tener a todos en observación ni hacerles la prueba.

“Siento que al no dar las cifras reales la ciudadanía relaja los cuidados e incluso algunos sudan de la situación, por eso es importante conocer los datos estimados, aunque eso sean estimados”, agregó.

